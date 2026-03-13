Sampdoria, taraftar toplantısı: kulübe yönelik eleştiriler, takıma destek ve 'adil ve halkın futbolu' için imza kampanyası

Sampdoria'nın organize taraftar grubu tarafından başlatılan önemli bir girişim: Birkaç gündür planlandığı üzere dün akşam, Güney Tribünü'nün önündeki oldukça sembolik bir mekan olan 'Largo U.C. Sampdoria'da, Sampdoria taraftarlığının kalbinde bir araya gelen tüm kesimler arasında bir diyalog ortamı yaratmak amacıyla bir araya geldiler. Girişim, Sampdoria'nın Güney Tribünü grupları tarafından organize edildi ve aylardır kulüp ortamını saran protesto havasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Toplantı sırasında, mevcut yönetim karşısındaki tutumun sembolü olan "Sampdoria'dan ellerinizi çekin" yazılı pankart sergilendi.





Toplantı sırasında taraftarlar, itirazların önümüzdeki haftalarda da çeşitli protesto biçimleriyle devam edeceğini vurguladılar. Il Secolo XIX'da yer alan habere göre, "Kulüp yönetimine karşı tutumumuz hala geçerli, itiraz ediyoruz ve bunu sadece pankartlar ve tezahüratlarla değil, sokaklarda ve şahsen de sürdüreceğiz. Onların baş belası olmalıyız” diye yazıyor Il Secolo XIX. Örgütlü gruplar, takıma karşı tutumlarını da netleştirdiler ve kulübe yönelik protesto ile maçlar sırasında oyunculara verilen desteğin birbirinden ayrı olduğunu vurguladılar. Ancak bu sevgi, sadece 90 dakikalık maç süresiyle sınırlı kalacak.

Sezonun sonuna yaklaşırken, mesajın ana teması özellikle stadyumda takıma destek olmanın gerekliliği üzerine odaklanıyor. "Maç sonunda kucaklaşmayı ve sıcak bir karşılama hak etmiyorlar. Ancak şunu netleştirelim: Sampdoria oynadığında yine de stadyumun dolu olması gerekiyor; işler olması gerektiği gibi gitmezse sesimizi duyuracağız. Ancak şu anda önümüzde 9 final maçı var ve herkese ihtiyacımız var." Öte yandan, Foti-Gregucci yönetiminden Lombardo'nun iç çözümüne geçişle birlikte yaşanan son teknik direktör değişikliği hakkında herhangi bir yorumda bulunulmadı. Toplantı sırasında ayrıca, "daha adil ve halkın futbolu" için bir imza kampanyasının başlatılacağı duyuruldu; bu imza kampanyası, cumartesi günkü maçtan itibaren stadyumun dışında sunulacak. Maçlarda stadyumların dışında bulunan özel çadırlarda imza atılabilecek olan bu girişim, Sampdoria taraftarları ve Arezzo taraftarlarının benzer bir önerisinden doğdu, ancak İtalya'nın dört bir yanındaki birçok grubu da kapsayacak.