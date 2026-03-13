Sampdoria taraftarlarının önemli bir girişimi, birkaç gün önce planlandığı gibi dün akşam oldukça sembolik bir yerde, Gradinata Sud'un önündeki 'largo U.C. Sampdoria'da bir araya gelerek, Dorian taraftarlarının kalbinde yaşayan tüm ruhları bir araya getirdi. Girişim, Sud blucerchiata grupları tarafından organize edildi ve aylardır Dorian ortamını saran protesto havasına dahil oldu. Toplantı sırasında, mevcut yönetim karşısındaki tutumu simgeleyen "Giù le mani dalla Sampdoria" (Sampdoria'dan ellerinizi çekin) pankartı sergilendi.





Toplantı sırasında taraftarlar, protesto hareketinin önümüzdeki haftalarda da çeşitli şekillerde devam edeceğini yineledi. "Kulüp yönetimine karşı tutumumuz hala geçerli, protesto ediyoruz ve bunu sadece pankartlar ve tezahüratlarla değil, sokaklarda ve yüz yüze de sürdüreceğiz. Onların baş belası olmalıyız” diye yazıyor Il Secolo XIX. Örgütlü gruplar, takıma karşı tutumlarını da netleştirdiler ve kulübe yönelik protesto ile maçlar sırasında oyunculara verilen desteğin birbirinden ayrı olduğunu vurguladılar. Ancak bu sevgi, sadece 90 dakikalık maç süresiyle sınırlı kalacak.

Sezonun sonuna yaklaşırken, mesajın ana teması özellikle stadyumda takıma destek olmanın gerekliliği üzerine odaklanıyor. "Maç sonunda kucaklaşmayı ve sıcak bir karşılama hak etmiyorlar. Ancak şunu netleştirelim: Sampdoria oynadığında yine de stadyumun dolu olması gerekiyor; işler olması gerektiği gibi gitmezse sesimizi duyuracağız. Ancak şu anda önümüzde 9 final maçı var ve herkese ihtiyacımız var." Öte yandan, Foti-Gregucci yönetiminden Lombardo'nun iç çözümüne geçişle birlikte yaşanan son teknik direktör değişikliği hakkında herhangi bir yorumda bulunulmadı. Toplantı sırasında ayrıca, "daha adil ve halkın futbolu" için bir imza kampanyasının başlatılacağı duyuruldu; bu imza kampanyası, cumartesi günkü maçtan itibaren stadyumun dışında sunulacak. Maçlarda stadyumların dışında bulunan özel çadırlarda imza atılabilecek. Bu girişim, Sampdoria taraftarları ve Arezzo taraftarlarının benzer bir önerisinden doğdu, ancak İtalya'nın dört bir yanındaki birçok kulübü kapsayacak.