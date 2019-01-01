Sampdoria takımın başına Claudio Ranieri'yi getirdi

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve Eusebio Di Francesco ile yolları ayıran Sampdoria'da teknik direktörlük koltuğuna Claudio Ranieri getirildi.

, Claudio Ranieri'yi teknik direktörlüğe getirdiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan Massimo Ferrero, Sampdoria ile 30 Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalayan Claudio Ranieri'ye hoş geldin der ve başarılar diler" ifadeleri kullanıldı.

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Mart ayında Eusebio Di Francesco'nun yerine geçici antrenör olarak 'nın başına getirilen Ranieri, böylece Sampdoria'da da Di Francesco'nun yerine göreve getirilmiş oldu.

'nın ilk yedi maçında altı mağlubiyet alan Sampdoria'da Di Francesco'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Kulübün ilk seçenekleri Stefano Pioli ve Gennaro Gattuso ise teklifi geri çevirmişti.

İki yıllık sözleşmeye imza atan Ranieri'nin ise kulübün Serie B'ye düşmesi hâlinde kontratını feshetme hakkı bulunuyor.