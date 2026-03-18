Sampdoria'nın muhtemel kadrosu: Lombardo kadroda büyük değişiklik yapmadı; Soleri, Brunori'ye göre daha avantajlı konumda, savunmada ise Ferrari'ye yer verildi

Sampdoria bu akşam Carrara'da, sezonun geleceği açısından belirleyici olacak son sekiz maçın ilki olan kritik bir küme düşme mücadelesine çıkacak. Son günlerde taktiksel değişikliklere dair spekülasyonlara rağmen, takımın Venezia maçında sergilediği kadroyla sahaya çıkması bekleniyor; Lombardo, 3-4-2-1 dizilişinive son maçta sahaya çıkan on birin büyük bir kısmını koruyacak gibi görünüyor. Beklendiği gibi Pierini ve Coda da kadroya çağrıldı, ancak her ikisi de maç sırasında sınırlı sürelerde oyuna girecek gibi görünüyor.





Seçimler, sakatlıklar nedeniyle de etkileniyor. Henderson hala kadroda yok, Hadzikadunic ise mevcut değil ve bir sonraki maçta da oynayıp oynamayacağı belirsiz. Abildgaard ise gözlem altında tutuluyor ve Avellino maçında sahalara dönmeyi hedefliyor. Defansda Ferrari, Danimarkalı oyuncunun yerini almaya hazır. Yanında Viti yer alırken, Pazartesi günü ayrı antrenman yapan Palma da favori gösteriliyor. Riccio ise alternatif olarak gösteriliyor. Orta sahada Esposito-Conti ikilisi onaylandı; sağ kanatta Di Pardo, Depaoli'nin yerine, sol kanatta ise Cicconi yer alacak.

Forvette Soleri ve Brunori arasındaki rekabet devam ediyor; disiplin durumu ve son haftalarda en çok forma giyen forvetin rotasyona alınma olasılığı göz önüne alındığında, ilk 11'de yer alma konusunda Soleri önde görünüyor. Forvetin arkasında Cherubini ve Begic görev alacak; Begic, Slovenya milli takımına çağrıldıktan sonra takıma geri döndü. Takımın hücum yapısı, Venezia maçında görülen yapıdan çok farklı olmayacak.





Sampdoria'nın muhtemel kadrosu (3-4-2-1): Martinelli; Viti, Ferrari, Palma; Di Pardo, Conti, Esposito, Cicconi; Begic, Cherubini; Soleri. Teknik direktör: Lombardo.