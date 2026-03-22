Sampdoria, Lombardo galibiyetle veda edebilir: Geleceği belirleyecek kritik maçın ardından durum değerlendirmesi ve olası adaylar

Bu akşam Marassi'de Sampdoria ile Avellino arasındaki maçta gerginlik dorukta. Küme düşmeme mücadelesi açısından hayati önem taşıyan maç öncesinde, Blucerchiati taraftarları takıma ve yönetimine karşı şiddetli protestolar düzenledi. Taraftarlar, kulübün tüm 'tarihi' isimlerini, yani Andrea Mancini, Nicola Pozzi, Giovanni Invernizzi ve tabii ki 'geçici' teknik direktör Attilio Lombardo'yu protesto etmedi. Ancak eski şampiyonun durumu bu akşam değerlendirilecek. Aslında, olası bir galibiyet bile teknik direktör koltuğunda bir değişikliğe yol açabilir; bu, sezonun dördüncü değişikliği olur.





Takım, Foti ve Gregucci'nin görevden alınmasının ardından Lombardo'ya emanet edildi; basın açıklamasında açıkça "kalıcı bir çözüm bulunana kadar" yazıyordu, ancak sonunda Doria iki maç boyunca Popeye'nin elinde kaldı. Bu arada, geçtiğimiz günlerde yapılan yönetim kurulu toplantısında kulüp içindeki çeşitli gruplar arasında yeni bir çizgi ortaya çıktı: Avellino maçının ardından bu akşam, gelecekteki hamlelerin belirlenmesi için bir toplantı yapılacak. Bir beraberlik veya mağlubiyet, teknik direktörlük koltuğunda bir değişikliğe yol açacak ve Lombardo, teknik kadrodaki görevine geri dönecek, ancak bir galibiyet de aynı sonucu doğurabilir. Il Secolo XIX'ya göre, devam etmek isteyip istemediğini söylemek Lombardo'ya kalacak, ancak hissettiklerimiz, bunun daha çok üst düzey yöneticilerin vereceği bir karar olacağı yönünde. Lombardo, Sampdoria için sorumluluk almakta hiçbir sorunu olmadığını zaten eylemleriyle kanıtladı ve korku, ona atfedilebilecek duygular arasında kesinlikle yer almıyor.





Yönetim Kurulu, olası yeni teknik direktöre sunulacak sözleşme konusunda da bir rota değişikliğine karar vermiş: artık sezon sonuna kadar değil, 2027'ye kadar. Bu durum, örneğin Spezia'dan kovulan ancak sözleşmesi gelecek sezonu da kapsayan ve dolayısıyla Sampdoria ile birkaç aylık bir anlaşma için bu fırsatı kaçırması pek olası olmayan Luca D'Angelo'yu adaylar listesine dahil edebilir. Guido Pagliuca'nın adı da geçiyor, ancak kendisi Padova'ya yakın, ayrıca Fabio Pecchia'nın adı da geçiyor.