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Lorenzo Insigne yine fark yaratıyor. 43 gün sahalardan uzak kaldıktan sonra Frattamaggioreli hücum oyuncusu, Sampdoria kadrosuna döndü ve evlerinde Benevento'ya karşı oynadıkları maçın sonucunu belirledi. Teknik direktör Luca D'Angelo'nun güvenini kazanan Napolili oyuncu, Gennaro Tutino ile birlikte ilk 11'de başladı ve Sampdoria'nın galibiyetinde belirleyici oldu.

Kafayla attığı bir gol, ustalık işi bir asist ve tartışmasız bir 3-1'lik galibiyet, daha önce Entella ve Carrarese'yi de yenen Ligurya ekibine üst üste üçüncü galibiyetini getirdi. Sampdoria, yeni teknik direktörüyle adım adım toparlanıyor; onun yönetimindeki ilk 5 maçta 10 puan topladı. Artık Sampdoria, yeni formasıyla şu ana kadar çıktığı 6 maçta 4 gol atan Muhteşem'in performansından da yararlanabilecek.

10 numara, maçını şöyle değerlendirdi: "Gol, bizim tribünümüzün önünde ve çocuklarımla birlikte yaşadığım pek çok duyguyu beraberinde getirdi. Buna ihtiyacım vardı ama bize büyük güç veren üç puan için daha da mutluyum. Önümüzde uzun bir yol var. Ayaklarımızı yere sağlam basmalı ve böyle devam etmeliyiz."

Uyluğundaki kas sakatlığı nedeniyle beş maçı kaçıran Insigne döndü ve etkisini hemen gösterdi. Pescara'daki ikinci döneminin ardından kısa sürede, Serie B için lüks bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sampdoria'nın genç kadrosunun sorumluluğunu üstlendi; takım artık play-off bölgesinin yalnızca birkaç puan gerisinde.

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Avrupa şampiyonu, bu projenin tam merkezinde. Projeye yüzde 100 inanıyor ve yeniden fark yaratma isteği taşıyor. Çocuklarına sarılmak için saha kenarına koşması, Sampdoria'ya kattığı teknik ve duygusal liderlik ve böylesine büyük bir kulübü Serie A'ya geri taşıma hayali: Lorenzo Insigne böyle oynadığında her şey mümkün.