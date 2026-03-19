Hata yapmak insana özgüdür, ısrar etmek ise şeytani bir davranıştır. Sampdoria’nın çöküşü durmaksızın devam ediyor; kulüp, iki sezondur Serie B’nin dibinde çürümekte ve Blucerchiati taraftarlarını hayrete düşüren şey, yönetimin arka arkaya yaptığı hataların, birbirinin kopyası gibigeçen sezonlara yol açmasıdır. Böylece, neredeyse bir yıl sonra, Carrara deplasmanı, Dorian kulübü için uçuruma doğru bir çöküşün eşanlamlısı haline geldi.





25 Nisan 2025'te Sampdoria'yı mahkum eden ve sezonun sonundaki psikodramayı tetikleyen, daha sonra Brescia'nın ihlali nedeniyle play-out'a dönüşen ve Serie C'ye düşmeyle sonuçlanan sezonda, Stadio dei Marmi'de Carrarese'ye karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet oldu. Maç, dünkü maçın bir kopyası gibi görünüyor: Neredeyse 11 ay sonra, Blucerchiati, yaklaşık 120 yıllık tarihinde dördüncü Serie B sezonuna giren bir takım karşısında, Toskana'da bir kez daha dağıldı.





Attilio Lombardo'nun teknik direktör koltuğuna oturması, morali bozuk ve en ufak bir istikrar bile sağlayamayan takıma can vermek için yeterli olmadı. Acımasız rakamlar, bu sezon tek bir galibiyet alındığını gösteriyor: Modena maçı, ki bu aynı zamanda Sampdoria için tüm takvim yılı içindeki tek galibiyet. Marassi dışında alınan bir başka galibiyeti bulmak için ise ekim 2024'e kadar geriye gitmek gerekiyor. Blucerchiati taraftarlarının karnına indiği yumruk, Mantova-Sampdoria 2-1 maçıyla başlayan galibiyetsizlik serisidir. Sevgililer Günü'nde Padova'ya karşı alınan galibiyetin ardından 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik geldi. Toplamda 18 puanlık havuzdan sadece 2 puan alınmış durumda; bu, diğer rakiplerin oldukça iyi performans gösterdiği göz önüne alındığında, başlangıçtan itibaren doğrudan küme düşme ortalamasıdır. 2025/2026 sezonunun başından sonuna kadar ligin en alt sıralarında yer alan Pescara'nın son 5 maçta 15 puanlık toplamın 11'ini topladığını düşünmek yeterli.





Bu süreçte, Sampdoria'yı yönetemeyecekleri açıkça görülen Foti-Gregucci ikilisinin görevden alınması ve teknik direktörlük görevinin 'geçici olarak' Lombardo'ya verilmesi de yaşandı. Sampdoria efsanesine, bu zorlu görevi üstlenmek için gösterdiği cesaret nedeniyle taraftarlar tarafından teşekkürler yağdı. "Cesaret ve karakter gerekiyordu, bunlar Ağustos 2024'ten beri Sampdoria'da eksik olan şeylerdi, umudumuz Popeye'nin bunlardan birazını ödünç verebilmesi." Ancak Lombardo'nun ne kadar süreyle görevde kalacağı bilinmiyor: yönetim, Popeye'nin seçiminin kesin olup olmayacağını hiçbir zaman açıkça belirtmedi.





Önceki ikilinin görevden alınması için yayınlanan açıklamada şöyle deniyordu: "Kalıcı bir çözüm bulunana kadar takım, geçici olarak teknik danışman Attilio Lombardo'ya emanet edildi." O andan itibaren, başka hiçbir ayrıntı açıklanmadı; bu, bitmek bilmeyen bir dizi iletişim hatasının bir başka örneğiydi ve zaten yeterince sorumluluktan kurtulmuş bir gruba ve artık uyuşmuş, sersemlemiş ve Samp konusunda neredeyse hiçbir duygu hissetmeyen bir ortama yeni bahaneler sağladı. Kalan sürenin kısalığı göz önüne alındığında, ara verdikten sonra bir değişiklik daha yapılması pek olası görünmüyor, ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.





Mevcut yönetimin sorumlulukları ortada. Manfredi-Tey ikilisinin, üç yıllık yönetimlerinde, tarihsel olarak İtalyan futbolunun en önemli sahnelerine adını yazdırmış bir kulübe (Sampdoria, en üst ligin 'tüm zamanlar' sıralamasında 10. sırada yer alıyor ve tarihindeki toplam 80 sezonun 66'sını Serie A'da geçirmiştir) 80 yıllık tarihinin en kötü iki sezonunu yaşatmayı başardığını düşünmek yeterlidir. Bu "başarı" Haziran 2025'te zaten gerçekleştirildi ve Mayıs 2026'da tekrarlanma riski de oldukça yüksek. Yine de Blucerchiati taraftarları, futbolun aslında ne kadar basit olduğunu vurguluyor: arka arkaya yapılan hatalar, arka arkaya kötü sezonlara yol açıyor ve Güney'de hissedilen duygu, daha önce izlenmiş bir (korku) filmini izliyormuş gibi. Ancak ışıklar yandığında, yerde yatan U.C. Sampdoria olacak. Hemen müdahale etmek gerekiyor, ancak bununkulübü kurtarmaya yeteceği kesin değil.







