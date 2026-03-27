Sampdoria'dan Fredberg şöyle açıkladı: "Gelecek yıl kesinlikle kalacağım, Mancini ile anlaşmazlık yaşadığımıza dair söylentiler beni üzdü"

Cenova'daki Gaslini Çocuk Hastanesi'ne geleneksel Paskalya yumurtalarının dağıtımı sırasında, tüm Sampdoria ekibinin huzurunda, kulübün spor direktörü Jesper Fredberg, kulübün geleceğine ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Öncelikle Danimarkalı yönetici, 'şimdilik' Attilio Lombardo'nun takımın başında kalacağını doğruladı, ancak ona bir başka ismin eşlik edeceğini de belirtti: "Şimdilik teknik direktör olarak Attilio'nun devam etmesine karar verdik. Ayrıca, Dan Thomassen'i kadroya dahil ederek ekibimizi güçlendirdik. Thomassen hemen göreve başlayacak" diyen Fredberg, aslında kendi vatandaşı olan yardımcı antrenörün gelişini duyurmuş oldu.





Sampdoria'daki yenilikler bununla da bitmedi: "Önümüzdeki hafta Bogliasco'ya bir isim daha getireceğiz. Mümkün olan en kısa sürede bunu duyuracağız (Contran, Mancini'nin eski maç analisti, ed.)." Fredberg, daha sonra sportif direktör Andrea Mancini ile olası bir uyumsuzluk söylentilerine de değindi: "Birlik oluşturmak istiyoruz ve bu bağlamda, ben ve sportif direktörün konuşmadığımız yönündeki söylentiler nedeniyle üzgün olduğumuzu belirtmek isterim. Taraftarlar için de sezonu mümkün olan en iyi konumda bitirmek için son derece motiveyiz."

Son olarak, Fredberg'e göre kesinlikle Sampdoria'da kalacağı geleceğine de değindi: "Kesinlikle, şüphesiz. Sezon beklentilerin çok uzağında geçti, ama artık nerede müdahale etmemiz gerektiğini biliyoruz. Kulüpte çok fazla çalkantı yaşandı, istikrara ihtiyaç var. Ve bunu birlikte yaratmalıyız."