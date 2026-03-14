Sampdoria’da savunmada bir sorun daha. Abildgaard sakat, Ferrari’nin ateşi var: Lombardo’nun olası seçenekleri

Attilio Lombardo’nun Sampdoria’nın teknik direktörü olarak ilk maçında pek çok engel ve kadro seçimi konusunda soru işareti vardı. Her zamanki fiziksel sorunlar, Blucerchiata takımını zor durumda bıraktı. Takım, bitmek bilmeyen, hatta her geçen gün daha da kötüleşen bir acil durumla başa çıkmak zorunda kalacak. Pierini, Henderson, Coda ve Ghidotti'nin zaten bilinen yokluklarına ek olarak, Salı günü baldırında bir sorun yaşayan Abildgaard da kadroya çağrılmadı. Basın toplantısında Lombardo durumu şöyle açıkladı: “Baldırında sertleşme hissetti.” Kulüp, geçtiğimiz günlerde bunu basit bir “yönetim” meselesi olarak nitelendirmişti; bu terim, düzenli olarak ortaya çıkan fiziksel sorunları hafifletmek için kullanılıyordu.





Abildgaard'ın durumu, son haftalarda takımı vuran ve hepsi aynı bölgede meydana gelen bir dizi kas sorununun sadece sonuncusu. Coda 24 Şubat'ta, Henderson Bari maçında, Hadzikadunic ise Juve Stabia maçı öncesinde kadro dışı kalmıştı. Şimdi ise kadro dışı kalan son isim, savunmada görev yapan Danimarkalı orta saha oyuncusu oldu. Bu nedenle Lombardo, Avellino maçından beri oynamayan savunma oyuncusu Ferrari'yi ilk 11'de denedi. Oyuncu, hafif ateşi olmasına rağmen kadroya çağrıldı. Seçenekler arasında, iki maç üst üste tribünde kalmasına neden olan baldır sorunu geçtikten sonra Hadzikadunic tekrar hazır hale geldi: Bosnalı oyuncu, savunma hattının tüm pozisyonlarında ve hatta stoper olarak da görev alabilir.





Bu kadroyu, 2006 doğumlu 18 yaşındaki Palma ve stoper pozisyonu için bir başka seçenek olan Viti tamamlıyor. Geri kalan kısımda Lombardo, özellikle 3-4-2-1 dizilişi üzerinde çalıştı: Hücum antrenmanlarında Cherubini, Pafundi'nin önünde yer alırken, orta sahada Esposito ve Di Pardo daha fazla süre aldılar; Ricci ve Depaoli ise rotasyonlarda daha geride kaldılar. Antrenmanın bazı aşamalarında 4-4-2 dizilişiyle de hareketler denendi. Çağrılanlar arasında Ravaglia ve Ferri de yer alıyor; Ferri, dört ay aradan sonra tekrar kadroya döndü.





Sampdoria'nın muhtemel kadrosu (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Hadzikadunic, Viti; Di Pardo, Esposito, Conti, Cicconi; Begic, Cherubini, Brunori. Teknik direktör: Lombardo.