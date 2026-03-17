Sampdoria'da Palma ayrı antrenman yaptı; Hadzikadunic ve Abildgaard da kadroda yok, ancak 4-4-2 dizilişi yok. Carrarese'nin açıklaması: "Olaylara ve hakemlere dikkatimizi dağıtmayalım"

Carrarese-Sampdoria maçı öncesinin iki günü, hem Toskanalılar hem de Blucerchiati için küme düşmeme mücadelesi açısından hayati önem taşıyan bu karşılaşma, dün ev sahibi kulübün yayınladığı bir basın açıklamasıyla gündeme geldi. Kulüp, son zamanlarda bazı hakem kararları nedeniyle teknik direktör Calabro'ya da uzun süreli itirazlarda bulunmuştu. Kamuoyuna yönelik açıklamada, maçın önemine yapılan atıfın yanı sıra ("Çarşamba günü, bu sezon için önemli bir dönüm noktası bizi bekliyor: Sampdoria evimize konuk olacak ve hepimiz bunun prestijli olmasının yanı sıra, sezon hedefimize bir an önce ulaşmak açısından da önemli bir maç olacağının farkındayız. Kulüp, takımdan elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyor") bir uyarıya yer verilmesinin yanı sıra, Sampdoria taraftarları arasında oldukça rahatsız edici ve tartışmalı bulunan bir pasaj da öne çıkıyor.





"Kulüp - metinde şöyle yazıyor - takımdan her zamanki gibi kişilik, cesaret ve azimle oynayarak elinden gelenin en iyisini yapmasını istiyor, böylece her zaman bizim DNA'mızın karakteristik özellikleri olan unsurları bir kez daha öne çıkarmak istiyor. Ayrıca, aynı coşku ve kararlılığın, 90 dakika boyunca sahadaki oyuncuları desteklemeye hazır, olaylardan ve hakemlerden etkilenmeden sadece kulübümüze olan sevgisine odaklanmış, dolu bir stadyum tribünlerinde de görülebilmesini umuyoruz; bu arada, Çarşamba günü yapılacak üst düzey atama ışığında da hakemlere olan saygımızı yineliyoruz."

Burada kastedilen, 4 Mart'ta oynanan Carrarese-Catanzaro maçıdır; o gün tribünde bulunan hakem atama sorumlusu Rocchi, sözlü saldırıya uğramış ve güvenlik görevlileri tarafından stadyumdan dışarı çıkarılmıştı. Ancak bu açıklama, bazı Sampdoria taraftarları tarafından mavili takımın bir "önlem alma" girişimi olarak yorumlandı. Sampdoria taraftarlarının bir kısmının izlenimi, kulübün bu karşılaşma öncesinde önlem almak amacıyla hamle yapmak istediği yönünde.





Sampdoria cephesinde ise Lombardo dün sahada 3-4-2-1 dizilişiyle çalıştı. Dolayısıyla bazılarının tahmin ettiği gibi 4-4-2 yok; bu diziliş belki maç sırasında kullanılabilir. Her zamanki gibi sakatlar listesi uzun; bu seferki en büyük sorun savunmada, teknik direktörün Hadzikadunic ve Abildgaard'dan yoksun kalması gerekiyor. Son maçlarda baldırındaki sorun nedeniyle forma giyemeyen Bosnalı oyuncu, Venezia maçında bir devre forma giymiş, ancak yine baldırındaki rahatsızlık nedeniyle devre arasında oyundan alınmıştı. Henderson da kadroda yok, Pierini ve Coda ise kadroya dönecek ancak tahmin edilebileceği gibi ilk 11'de riske edilmeyecekler, ikisi de yedek kulübesinde başlayacak. Cumartesi günkü maça kıyasla, ilk on birdeki tek değişiklik Hadzikadunic'in yerine Ferrari'nin oynaması olabilir. Gözler ayrıca Palma'da: dün "önlem amaçlı" olarak nitelendirilen ayrı bir antrenman yaptı, ancak takımın genel fiziksel durumuna ilişkin geçmişe bakıldığında bu terim her zaman bir alarm zili çaldırıyor.