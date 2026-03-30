Sampdoria'da Pafundi için sezon sona ermiş olabilir, Viti ayrı antrenman yapıyor: Sakatlar listesi gündemden düşmüyor

Sampdoria, son sezonlarda sürekli olarak karşılaştığı çok sayıda sakatlık sorunuyla uğraşmaya devam ediyor. En son sakatlanan isim Simone Pafundi oldu; fleksör kasındaki bir yırtık nedeniyle sahalardan uzak kalan oyuncunun sezonu şimdiden erken bitmiş sayılır. Ortalama olarak, bu tür bir sakatlık için en az bir ay süre gerekir; zorlamadan kademeli bir dönüşün gerekliliği ve tekrarlama riski de göz önüne alındığında, muhtemelen biraz daha fazla süre gerekecektir. Aslında bu, Ekim ayında da sakatlanan aynı bacakla ilgili bir durumdur, ancak o zaman etkilenen kas rektus femoralis kasıydı. Üstelik, Udinese'ye ait olan bu ofansif orta saha oyuncusu için, tüm takım gibi şiddetli eleştirilerin odağında yer aldığı bir dönemde, durum özellikle karmaşıktı. Adı, oldukça zor bir dönemde diskotektegeçirdiği bazı geceler nedeniyle onu eleştiren taraftarlarla yaşanan bir tartışma sırasında açıkça gündeme gelmişti. Bunun ötesinde ise, Pafundi'nin yokluğu zaten kırılgan olan tabloya bir yük daha ekliyor ve tekrarlayan sakatlıklar ve tam olarak düzgün ilerlemeyen iyileşme süreçleri arasında kadronun fiziksel dayanıklılığı konusunu yeniden gündeme getiriyor.





Dikkatler şimdi Mattia Viti'ye yöneliyor. Defans oyuncusu cuma gününden beri takım antrenmanlarına katılmıyor ve ayrı bir program uyguluyor. Resmi açıklamaya göre bu, tedbir amaçlı bir karar: Viti fiziksel açıdan “yorgun” bir oyuncu olarak değerlendiriliyor ve lig arası sırasında risk almaktan kaçınılması tercih edildi. Takımın geri kalanına Çarşamba günü katılması ve dolayısıyla Paskalya Pazarı günü Empoli ile oynanacak bir sonraki maçta forma giymesi bekleniyor. Ancak, Il Secolo XIX'un da vurguladığı gibi, sağlık ekibinin açıklamalarında sıkça geçen "yönetim" kavramı hâlâ gündemde.

Bu yaklaşım, Oliver Abildgaard'ın durumunda olduğu gibi, geçmişte de benimsenmişti. Abildgaard, başlangıçta baldır yorgunluğu nedeniyle dinlendirilmiş ve yakında geri döneceği söylenmişti. Burada da "yönetim"den söz edilmişti, ancak daha sonra Danimarkalı oyuncu, Venezia, Carrarese ve Avellino'ya karşı oynanan üç maçı arka arkaya kaçırmak zorunda kalmıştı. Hamstring sorunları tam da ortak bir nokta oluşturuyor: bugüne kadar Massimo Coda, Liam Henderson ve Dennis Hadzikadunic bu sorunları yaşadı; sonuncusu hala Pafundi ile birlikte tedavide. Bosnalı oyuncu milli takım çağrısını da kaçırdı; Empoli maçına yetişmesi zor görünüyor. Cuma ve Cumartesi günleri arasında sağ baldırında hafif bir rahatsızlık yaşayan Andrea Conti de izlenmeli, ancak durumu iyileşiyor ve iyileşmeye yönelik. Bu sorunların yaygınlaşması, son haftalarda kullanılan sahaların durumu da dahil olmak üzere nedenleri hakkında soru işaretleri yaratıyor.