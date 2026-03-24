Sampdoria'da Mancini-Fredberg arasında 'soğuk savaş': Lombardo konusu da gündemde

Sampdoria kulübünde, kulübü yöneten iki kanat arasındaki ayrılık hâlâ belirgin; bu, uzun süredir devam eden ve operasyonel yönetimi etkilemeye devam eden bir sorun. Bu ikilem en üst kademeden başlıyor; örneğin Joseph Tey ile bağlantılı kesim ile Matteo Manfredi'ye bağlı kesim arasında, ve sıklıkla teknik ve stratejik kararlara da yansıyor; bu da ortak bir çizgiye varmayı daha karmaşık ve zorlu hale getiriyor.





Ancak kulüpte fiilen iki sportif direktörün bulunması nedeniyle, bu ikilem operasyonel düzeyde de belirgindir. Örneğin son saatlerde Andrea Mancini ile Jesper Fredberg arasında doğrudan bir çatışma yaşandı; bu da takımın teknik yönetimi konusunda farklı görüşlerin varlığını gösteriyor. Spor direktörü şu anda Attilio Lombardo ile devam etmeye daha meyilli görünüyor ve Roberto Mancini'nin ekibinde eski maç analisti olan Simone Contran'ı da yardımcı olarak kadroya dahil etmeyi değerlendiriyor. Buna paralel olarak, bu rol için daha spesifik bir profil belirleme fikriyle bir yardımcı antrenör üzerinde de çalışılıyor; bu çözüm, geçtiğimiz günlerde Mugnaini'de bulunan Aimo Diana'yı kesin olarak uzaklaştırabilir.

Il Secolo XIX'a göre ise CEO Jesper Fredberg'in tutumu daha ihtiyatlı. Fredberg, Tey ve temsilcisi Nathan Walker'a yakın şirket yönetimi tarafından yapılacak değerlendirmeleri bekleyerek zaman kazanıyor. Bu bağlamda, teknik direktördeğişikliğine gidilmesi ihtimali de göz ardı edilemez. Önümüzdeki saatler belirleyici olacak.