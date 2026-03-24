Sampdoria'da Mancini, D'Angelo ile bir anlaşmaya varmıştı; işte anlaşmanın dayanakları. Şimdi sportif direktör Lombardo'yu takımda tutmak istiyor, ancak Fredberg'in aklında Cioffi var

Attilio Lombardo’nun Sampdoria’nın başında kalıp kalmayacağı, her kararı etkilemeye devam eden istikrarsız bir dengede, kulüp içindeki güç ilişkilerine de bağlı. Kulübün farklı bileşenleri arasında hangi çizginin galip geleceğine bağlı olarak, geçici teknik direktörün kaderi belirlenecek. Spor direktörü Andrea Mancini, Avellino maçından sonra olası bir değişikliği zaten hesaba katmıştı. Aslında, beraberlik veya mağlubiyet durumunda değişiklik anında gerçekleşecekti, ancak olumlu sonuçtan sonra durum donduruldu.





Mancini önceden harekete geçerek, daha önce bir anlaşma yaptığı Luca D'Angelo ile temasa geçmişti. Il Secolo XIX'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde Gianni Invernizzi'nin de katıldığı bir toplantı Bologna'da gerçekleştirilmişti. Toplantıda, 2028 yılına kadar yıllık 500 bin avroluk bir sözleşme teklifi sunulmuş, ancak küme düşme durumunda Serie C'de geçirilecek her sezon için 100 bin avro kesinti yapılacağı belirtilmişti. Ancak D'Angelo'nun 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Spezia'nın onu geri çağırmasıyla görüşmeler kesintiye uğradı: teknik direktör teklifi kabul etti ve bu seçenek gündemden düştü. Değerlendirilen bir diğer isim olan Fabio Pecchia da teklifi reddetti.

Bu gelişmeler ve elde edilen sonuç ışığında, Mancini artık sezon sonuna kadar takımı Lombardo’ya bırakmaya ve ona bazı destek personeli atamaya yönelmiş görünüyor. Jesper Fredberg ve Nathan Walker tarafından temsil edilen kulübün İngilizce konuşan kesiminin tutumu ise farklı. Bu kesim, olası bir değişiklik üzerinde düşünmeye devam ediyor ve 2023-2024 sezonuna kadar Udinese'de görev yapmış Gabriele Cioffi'yi değerlendiriyor.