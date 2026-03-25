Sampdoria'da Lombardo teknik direktör olarak kalıyor. Cioffi hiçbir zaman bir seçenek olmadı

Her şey beklendiği ve önceden tahmin edilebileceği gibi: Sampdoria'nınAvellino'ya karşı kazandığı galibiyetin ardından Attilio Lombardo, Blucerchiati'nin teknik direktörü olarakgörevine devam ediyor. Sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman çekinmediğini somut adımlarla kanıtlayan teknik direktörden geri adım yok; son günlerde bazı kesimler tarafından yayılan söylentilere rağmen, yönetimden ve hatta yurt dışından da geri adım yok.





Lombardo'nun durumu, Irpinilerle oynanan maçtan önce Mancini tarafından değerlendirilmişti: Bir mağlubiyet veya beraberlik muhtemelen bir değişikliğe yol açacaktı, ancak galibiyet ve bunun elde edilme şekli, sportif direktörü teknik direktörü onaylamaya yöneltti. Sampdoria'nın 'yabancı' kadrosu, Fredberg'den başlayıp Tey'in temsilcisi Walker'a kadar, bu konuda biraz daha fazla düşünmüştü. Ancak sonunda sağduyu galip geldi.





Son saatlerde, Tey ile bağlantılı yönetim tarafının, bir yıldır işsiz olan Udinese'nin eski teknik direktörü Gabriele Cioffi ile ilgilendiği yönünde bir söylenti de sızmıştı. Aslında, Cioffi seçeneği hiçbir zaman özellikle somut görünmüyordu, aksine, bu söylentiler oldukça hassas bir dönemde 'kasıtlı olarak' ortaya çıkarılmış olabilir. Fredberg, Walker ve Tey'in transfer politikası ve inançları göz önüne alındığında, böyle bir profili tercih edeceklerini düşünmek zor.