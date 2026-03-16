Sampdoria'da Carrara'nın kadrosunda Abildgaard, Hadzikadunic ve Henderson yer almıyor. Lombardo 4-4-2 dizilişini deneyecek; Pierini ve Coda geri dönecek mi?

Sampdoria, Çarşamba günü Carrara'da oynayacağı deplasman maçında şampiyonluk yarışının önemli bir bölümünü belirleyecek; Attilio Lombardo ise kısıtlı bir kadroyu yönetmek zorunda kalacak. Liam Henderson ve Oliver Abildgaard'ın oynamayacağı kesinleşirken, Dennis Hadzikadunic'in durumu ise büyük bir soru işareti. Defans oyuncusu, kısa süre önce yaşadığı baldır sorunu nedeniyle bugün tıbbi muayeneye girecek. Bu sorun nedeniyle ilk yarıda ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmış ve takım antrenmanlarına çok az katılabilmişti. Teknik ekip, Bosna-Hersek'in play-off kadrosuna çağrılma ihtimalini de göz önünde bulundurarak temkinli davranıyor, zira oyuncunun Galler maçını kaçırma riski oldukça yüksek.





Koşulların elverişli olmaması, Lombardo'yu kadroda değişiklikler ve oyun sisteminde olası değişiklikleri değerlendirmeye zorluyor. Antrenmanlarda taktiksel önlemler ve alternatif bir diziliş olan 4-4-2 denendi; dörtlü savunma, son antrenmanlarda zaten test edilmişti. Kadroda yer alması muhtemel isimler arasında Alex Ferrari, Fabio Depaoli ve Matteo Ricci bulunuyor.

Olumlu haberler ise, sırasıyla beş ve dört maçlık bir ara verdikten sonra takıma kısmen dönen Nicholas Pierini ve Massimo Coda'dan geliyor. Pierini, Marassi'de Padova maçında sakatlanmıştı; Coda ise antrenmanda baldırındaki bir sorun nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Onların oynayıp oynamayacağına dair karar, Carrara'daki sentetik saha da göz önünde bulundurularak, Lombardo ile Manara'nın liderliğindeki sağlık ekibi arasında yapılacak görüşmenin ardından verilecek. Yaklaşan ara da hesaba katıldığında, ilk dakikadan itibaren sahada olmaları zor görünüyor. Teorik olarak, Pierini önümüzdeki haftalarda ilk 11'de yer alabilir, Armin Begic ve Luigi Cherubini ile rekabet ise devam ediyor. Coda şu anda sıralamada daha geride görünüyor, ancak Lombardo'nun Gregucci ile sağlamlaştırdığı düzeni değiştirmesi ihtimali de yok değil.