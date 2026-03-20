Sampdoria'da büyük kargaşa: Lombardo'nun durumu belirsiz, Avellino ise kilit isim. Yardımcı antrenör Diana'nın görevi şimdiden sona erebilir: Son durum

Sampdoria'da durum gün geçtikçe daha da belirsiz bir hal alıyor. Kulübün üst yönetiminde yıllardır göze çarpan bu belirsizlik hissi, Carrara maçının ardından yaşanan çalkantılı saatlerde yeniden doruk noktasına ulaştı. Foti'nin görevden alınmasının ardından, bilindiği üzere, Sampdoria yönetim kurulu iç çözüm yoluna gitmeye karar vermiş, Lombardo'yu teknik direktörlük koltuğuna oturtmuş ve yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevinin 'kalıcı bir çözüm bulunana kadar' süreceğini belirtmişti.





O andan itibaren başka bir haber yayınlanmadı. 'Popeye', takımı Venezia maçında ve Carrara'daki felakette de yönetti; bu maç, zihinsel bir yük bıraktı ve kulüp düzeyinde her zamanki tartışmaları başlattı. Aslında son saatlerde kulübün çeşitli grupları (Tey temsilcileri aracılığıyla, Manfredi, Fredberg, Walker) arasında temaslar ve değerlendirmeler olduğu söyleniyor ve Serie B'nin alt sıralarında çürüyen bir takımın içindeki sayısız iktidar savaşından kimin galip çıkacağına bağlı olarak, bir yol ya da başka bir yol seçilecek.





LOMBARDO'NUN KOLTUĞU TEHLİKEDE - Lombardo'nun teknik direktörlük koltuğu da şimdiden tehlikeye girmiş gibi görünüyor. Avellino maçı belirleyici olacak; ancak hatırlatmak gerekirse, Lombardo 'geçici' olarak seçilmişti ve yine de başka görevler içeren üç yıllık bir sözleşmeyle kulübe bağlı durumda. Ancak bu absürt durum, bir başka eski Sampdoria oyuncusu olan Aimo Diana'yı da ilgilendiriyor. Union Brescia'nın eski teknik direktörü Çarşamba gününden beri Cenova'da bulunuyor. Foti'nin görevden alınmasının ardından boş kalan ve geçici olarak Pozzi'nin üstlendiği görevi doldurmak için Lombardo'nun yardımcısı olarak görevlendirilmesi planlanıyordu. Diana, Union Brescia ile olan sözleşmesini de yeni feshetti ve bugün Bogliasco'da olması gerekiyordu. Ancak Lombardo hakkında yapılan değerlendirmeler göz önüne alındığında, kulübe resmi olarak katılmadan önce bile pozisyonu zaten sallantıda. Bu nedenle Sampdoria, bu transferi geçici olarak askıya aldı.





BUGÜN YÖNETİM KURULU TOPLANTISI - Bugün, elbette uzaktan gerçekleştirilecek bir yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Bu toplantıda, Sampdoria kulübü içindeki çeşitli gruplar arasında uzlaşma sağlanmaya çalışılacak; zira bilindiği üzere, kulüp yönetimi içindeki farklı görüşler arasında gidip gelinirken çoğu zaman değerli zaman kaybedildi.Avellino maçıyla yaşanacak olası bir felaket, sezonun bir kez daha değiştirilmesini gerektirecektir, ancak o noktada, bir çözüm hazır olmadan tekrar tereddüt etmek mümkün olmayacaktır; zira bu, artık Sampdoria için bir alışkanlık haline gelmiş gibi görünüyor. Ortada dolaşan isimler, Foti'nin görevden alınmasından sonra ortaya çıkanlarla aynıdır; yani her zaman gündemde olan Iachini, D'Angelo (ancak Spezia ile bir yıllık sözleşmesi var) ve eski Empoli oyuncusu Pagliuca. Ancak Pavan ve Gastaldello'nun durumuna da dikkat etmek gerekiyor; isimleri olası yardımcı antrenörler olarak gündeme gelmişti, ancak özellikle ikincisi, Lombardo'nun yerine geçilmesi kararında yeniden gündeme gelebilir. Il Secolo XIX, Donati'nin ayrılmasının ardından gündeme gelen Danimarkalı Lars Friis'in adını da zikrediyor, ancak taraftarların umudu, sallantılı sıralama ve her seviyedeki kargaşa göz önüne alındığında, denemelerin sona ermiş olmasıdır.