Sampdoria, Cassano: "Balık başından kokar, Manfredi dolu yağmurundan daha fazla zarar veriyor. Neyse ki Lombardo var"

Sampdoria'nın durumunu ele almak üzere söz alan Antonio Cassano, her zamanki gibi lafını esirgemedi. Eskiden Sampdoria'da oynayan eski ofansif orta saha oyuncusu, şu anda Viva El Futbol'da yorumcu olarak görev yapıyor. Kulüp yönetimi konusuna değinirken her zamanki gibi lafını esirgemedi ve kulüp yönetimini açıkça eleştirdi: "Balık her zaman başından kokar. Teknik direktörleri değiştirebilirler, oyuncuları değiştirebilirler,ancak kulüp yapısı Singapur'da yaşayan ve var olup olmadığı bile bilinmeyen birinden ve dolu yağmurundan daha fazla zarar veren Matteo Manfredi'den oluşuyorsa... Kısacası bir felaket. Sonuç olarak, Serie C'ye düşmemek için mücadele ediyoruz...".





Antrenör konusuna gelince, UC Sampdoria'nın eski forveti kulüp içinden bir seçimi destekliyor ve Attilio Lombardo'ya güvenini gösteriyor: "Neyse ki Attilio Lombardo var. İlk gerçek deneyimini yaşayan bir teknik direktör, kulübün içinden bir isim. Attilio, Sampdoria'yı herkesten daha iyi tanıyor. İnsani açıdan çok üst düzey bir kişi. İlk kez A takımını çalıştırıyor ama ben, kişiliğiyle, tavırlarıyla ve empati yeteneğiyle bu durumdan çıkacaklarına inanıyorum!".

