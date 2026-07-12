Sampdoria, Camarda’yı forvet hattı için somut bir hedef olarak görüyor: Blucerchiati, Insigne ile ikili oluşturmayı hayal ediyor

Sampdoria iddialı hedefler peşinde ve sadece Lorenzo Insigne ile yetinmiyor. Repubblica gazetesinin bugünkü sayısına göre, Blucerchiati kulübü forvet hattında bir transfer daha planlıyor: En büyük hayalleri, bu yetenekli oyuncunun yanına Francesco Camarda’yı da katabilmek. Forvet oyuncusu herkesin beğenisini topluyor, ancak ayrılıp ayrılmayacağı ve hangi şartlarda ayrılacağı anlaşılmalı.





Bir alternatif ise, geçen sezonun ikinci yarısından sonra Matteo Brunori’nin Sampdoria’ya geri dönmesi olabilir.