Sampdoria, Bogliasco'da protesto: diskotekte görülen oyunculara uyarılar, kulüp yönetimine yönelik sloganlar ve herkese dağıtılan bir USB bellek. Olayın arka planı

Çoğunluğu Gradinata Sud'un organize gruplarına mensup yaklaşık iki yüz ila üç yüz Sampdoria taraftarı, bu sabah Bogliasco'daki Mugnaini spor merkezinin kapıları önünde toplanarak kulüp ve takıma karşı sert bir protesto düzenledi. Polis ve Carabinieri'nin iki aracıyla güvenlik güçlerinin gözetiminde gerçekleştirilen protesto, yarın Ferraris'te oynanacak Avellino ile oynanacak lig maçı öncesinde, takımın üst sahada antrenman yaparken gerçekleşti.





Taraftarlar, özellikle hissedar Joseph Tey, başkan Matteo Manfredi, Walker ve futbol bölümünün CEO'su Jasper Fredberg'e yönelik olarak kulüp yönetimine karşı tezahüratlar ve sloganlar attılar. Ayrıca, son altı maçta sadece iki puan toplayan ve Serie C'ye düşme riskiyle karşı karşıya olan takımın performansını da eleştirdiler. Antrenmanın sonuna kadar süren protesto sırasında, herhangi bir olay yaşanmadan duman bombaları ve havai fişekler kullanıldı; taraftarlar, oyunculara “cesaretlerini gösterin” diye açıkça seslenirken, “Kurtulun ve ortadan kaybolun” gibi tezahüratlar da attı.

Simone Pafundi gibi kadrodaki bazı oyuncular da eleştirilerin hedefinde yer alırken, yeni teknik direktör Attilio Lombardo ve ekibi, sportif direktör Andrea Mancini ile yönetici Giovanni Invernizzi ise eleştirilerden kurtuldu. Protestolar sırasında, bazı oyunculara sözde profesyonellik eksikliği de yöneltildi. Özellikle, çok hassas kabul edilen maçların arifesinde başkentin diskoteklerinde "görülen" bazı oyuncuların tavırları hoş karşılanmadı. Bu oyunculara yöneltilen mesaj oldukça netti: “Kurtulana kadar evde antrenman yapmalısınız”, buna “Bir dahaki sefere maçtan önce dans etmeye gitmek isterseniz, bugünü ve bizi hatırlayın” gibi açık uyarılar da eşlik etti.





Bazı tezahüratlar özellikle sert geçti ve geçmiş olaylara atıfta bulunuldu: ortaya çıkan bilgilere göre, daha önce de ultraslar ve futbolcular arasında çatışmalar yaşanmış, ancak bunların bir faydası olmamıştı. Yine sabah saatlerinde, oyunculara ve teknik ekibe, geçen sezon play-outlar sayesinde önlendiği halde Serie C'ye düşme görüntülerini içeren bir USB bellek teslim edildi; bunun amacı, şampiyonluk yarışının sonuna doğru bir uyarı olarak kullanmaktı.





Saat 13 civarında, son antrenmanın bitiminde oyuncular, taraftarlarla yüz yüze görüşmek üzere tribün girişlerine geldiler; taraftarlar ise olumsuz sonuçların devam etmesi halinde yeni protestolar düzenlenebileceği uyarısında bulundular. Ayrıca, yarınki maç için, galibiyet durumunda hiçbir oyuncunun tribünlerin önüne çıkmaması istendi: ısınma sırasında hakaretler duyurulurken, doksan dakika boyunca takıma destek verilecek. Sadece Lombardo ve Mancini dahil olmak üzere ekibine saygı gösterilecek.





Bogliasco'da ayrıca, "Sessizlerin Sessizliği" filminin afişinin yeniden yorumlandığı, "Beceriksizlerin Sessizliği" yazısı ve Manfredi, Tey ve Walker'ın yüzlerinin yer aldığı bazı afişler asıldı. Dün sosyal medyada yayılan haberlerle önceden duyurulan bu protesto, Sampdoria'nın sezonunun son derece hassas bir döneminde gerçekleşiyor ve küme düşme mücadelesinde hayati öneme sahip olduğu düşünülen Avellino maçı öncesinde yapılıyor. Organize gruplar, olumsuz bir sonuç alınması durumunda maç sonrası da başka eylemler düzenlemeyi dışlamadılar.