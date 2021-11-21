Samir Nasri, Sergio Agüero'nun futbolu bırakmaya karar verdiğini açıkladı: "Bana bir mesaj yazdı"

Samir Nasri, Arjantinli yıldızın kendisine mesaj attığını söyleyerek emekli olmaya karar verdiğini anlattı.

Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesiyle Sergio Agüero yaz transfer döneminde Barcelona'nın yolunu tutmuştu.

Sakatlığı nedeniyle yeni kulübünün formasını uzun süre giyemeyen Agüero sahalara dönmesinin ardından bu kez de kalp problemleri ile karşılaştı.

Samir Nasri ne söyledi?

Sergio Agüero'nun Manchester City'den eski takım arkadaşı Samir Nasri, Canal+'ya yaptığı açıklamalarda Arjantinli yıldızın durumunu aydınlattı.

"Kun bana sadece bir mesaj gönderdi ve maalesef durumu doğruladı. Bu olay nedeniyle çok üzgünüm. Herkesin tanıdığı, popüler bir oyuncu olmasının yanı sıra çok iyi bir insan."

"Bu durum beni çok üzüyor çünkü bu bir tercih değil, zorunlu bir durum. Bu oyuna duyduğu sevgiyi biliyorum. Onu çok seviyorum, benim takdir ettiğim bir insan."

"Böyle veda etmesini görmek beni çok üzüyor."

Neler yaşandı?

La Liga'nın 12. haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41. dakikada yerini Coutinho'ya bıraktı.

Arjantinli yıldız, nefes darlığı yaşayarak oyundan çıkmış ve sonrasında kalp ritim bozukluğu teşhisi konulmuştu.

Agüero'nun hikâyesi

Agüero, bu yaz 10 yıl formasını terlettiği Manchester City’ye veda etmiş ve Barcelona ile sözleşme imzalamıştı. Manchester City formasıyla 390 maça çıkan Agüero, 260 gol atıp, 73 asist yaparak harika istatistikler yakalamıştı. Arjantinli, Ada’da geçirdiği 10 yılda 15 kupa kaldırdı.

Kısa süren Barcelona macerası boyunca şanssızlıklar Agüero’nun yakasını bırakmadı. Sezon öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Barcelona formasını uzun süre sırtına geçiremeyen Agüero, Katalan ekibiyle ancak beş maça çıkabildi.