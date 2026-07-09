Samir Nasri, kara para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı

Fransız futbol yıldızı Samir Nasri, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı bir organize suç örgütünün kara para aklama davası kapsamında tam 10 saat gözaltında tutulduktan sonra, şu ana kadar resmi bir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.

Fransız "Le Parisien" gazetesi, Arsenal, Manchester City ve eski Fransa milli takımında forma giymiş olan oyuncunun, uyuşturucu kaçakçılığı, suç örgütü kurmak ve organize bir grup tarafından gerçekleştirilen kara para aklama suçlamalarıyla açılan adli soruşturma kapsamında Perşembe günü "BRIF" (Mali Soruşturma ve Araştırma Birimi) merkezinde sorguya çekildiğini ortaya çıkardı.

Davanın kökeni, Cezayir kökenli Nasri’nin 2016 yılında, Manchester City’de forma giydiği dönemde, Évry-sur-Seine kentindeki “XS” gece kulübüne birkaç yüz bin avro yatırım yapmasına dayanıyor. Gazeteye göre, oyuncu daha sonra kulübün ortaklarından biri oldu ve bu pozisyon, onu organize bir çete tarafından yürütülen geniş çaplı bir kara para aklama soruşturmasının hedefi haline getirdi.

"Le Parisien", "Canal+" kanalında spor yorumculuğu yapan Nasri'nin Perşembe akşamı uzun süren bir sorgulamanın ardından polis merkezinden çıktığını ve şu aşamada kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmediğini, ancak savcılık resmi olarak suçlamaya karar verirse soruşturma için tekrar çağrılabileceğini doğruladı.

38 yaşındaki Nasri’nin gözaltına alınması, Fransız spor camiasında şok etkisi yarattı. Olympique Marsilya’da forma giyen ve “Les Bleus” formasıyla 41 uluslararası maça çıkan oyuncu, Premier Lig’in yıldızlarından televizyon yorumcusuna dönüşmüştü; ancak bugün adı organize suç dünyasındaki soruşturmalarla anılıyor.

Şu ana kadar Fransız yetkililer Nasri aleyhine herhangi bir hukuki işlem başlatmadı, ancak adli soruşturma halen devam ediyor ve Nasri’nin tekrar mahkemeye çağrılma ihtimali henüz ortadan kalkmış değil.