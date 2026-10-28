Sami Ouaissa'yla ilgili büyük gizem: PSV yeniden sağlık kontrolü yapacak

Eindhovens Dagblad’dan Rik Elfrink’e göre Sami Ouaissa’nın PSV tarafından yeniden sağlık kontrolünden geçirilmesi gerekiyor. Hücum oyuncusu hâlâ PSV formasıyla oynayacak durumda değil.

Ouaissa, geçen hafta pazartesi günü Jong PSV’nin FC Dordrecht’e 1-0 yenildiği maçta bir devre forma giydi.

Limburg doğumlu oyuncunun bu hafta Jong PSV ile İngiltere’ye gitmesi bekleniyordu. Jong PSV, salı öğleden sonra Premier League International Cup kapsamında Ipswich Town ile karşılaştı.

Ancak Ouaissa maç kadrosunda yer almadı. Oysa Ipswich karşılaşması, A takıma dönüşü öncesindeki son engel olarak görülüyordu.

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Ouaissa’nın sağlık sorununun ne olduğu belli değil. PSV, sağ kanat oyuncusunu yeniden sağlık kontrolünden geçirecek. Oyuncunun durumuyla ilgili şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

PSV, Ouaissa’yı geçen yaz NEC’ten 9 milyon avro karşılığında transfer etti. Oyuncu, Eindhoven ekibi adına henüz hiçbir maçta forma giymedi.

Sam Lammers da hâlâ oynayacak durumda değil. Forvet oyuncusunun sakatlığından birkaç hafta içinde iyileşmesi bekleniyordu ancak hâlâ sahalardan uzak.