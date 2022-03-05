Aktif futbol yaşantısına nokta koyan Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira, Santiago Bernabeu'da Jose Mourinho'nun öğrencisi olmanın detaylarını anlattı.

Portekizli çalıştırıcının oyuncularıyla ilişkisine değinen Khedira, Mourinho'nun kendisine duyduğu güveni arttırmada büyük bir etken olduğunun altını çizmeyi ihmal etmedi.

Ne söylendi?

ESPN'e yaptığı açıklamada Mourinho ile arasındaki özel bir anıya değinen Khedira, deneyimli çalıştırıcının dil problemi yaşadığı dönemde kendisine yardımcı olduğunu söyledi:

"Mourinho bir gün takım otobüsünde sadece iki sıra önümde oturmasına rağmen bana kısa mesaj attı. Mesajda harika bir oyuncu olduğum ve ilk maçta ilk 11'de yer alacağım yazıyordu.

"Mesajı aldıktan sonra Mourinho'ya baktım ve arkasını dönüp bana göz kırptı. Takımda yeniydim ve İngilizce ile İspanyolca konuşamıyordum.

"Onun bu tavrı kendime güvenmemi sağlamıştı"

Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

Mourinho'nun 2013'teki ayrılığı öncesinde Real Madrid'de üç yıl geçiren Khedira, Mourinho'nun ardından iki yıl daha kaldıktan sonra Juventus'un yolunu tutmuştu.

Real Madrid'de aralarında La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının da bulunduğu yedi kupa kazanan Alman oyuncu, kariyerini Hertha Berlin formasıyla noktaladı.

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