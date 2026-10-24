Nassr'ın Al-Faisaly filelerine gönderdiği ikinci gol geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı; Suudi futbolunun eski yıldızlarından bazıları, golün Portekizli Cristiano Ronaldo'nun adına yazılmasının haklı olup olmadığını sorgulayınca, karşılaşmanın anlarından biri analistler arasında bir tartışma eksenine dönüştü. Bu arada El-Alami değerli bir galibiyetle sahadan ayrıldı.

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Nassr, Cuma akşamı Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on birinci haftası kapsamında oynanan maçta Al-Faisaly'yi 3-1 mağlup ederek liderlik mücadelesini sürdürdü. Ancak Ronaldo'nun 49. dakikada attığı gol, golün gerçek sahibinin kimliğine dair tartışma nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gol, Portekizli Joao Felix'in bir serbest vuruştan ortaladığı topa Ronaldo'nun yükselerek kafayla kaleye yöneltmesi, ardından topun Al-Faisaly'nin Brezilyalı savunmacısı Andre Giroto'ya çarparak filelere gitmesiyle geldi. Bu durum, savunmacının son dokunuşu olmasaydı topun kaleye girip girmeyeceğine dair soru işaretleri doğurdu.

Sami Al-Jaber, "Nadeena" programındaki açıklamalarında, görüntü tekrarının ve ağır çekim görüntülerin, topun kaleye girmeden önce kendisine çarpmasının ardından yön değiştirmesiyle golün gerçek sahibinin Brezilyalı savunmacı Andre Giroto olduğuna işaret ettiğini söyledi. Bu görüşte eski Hilal efsanesi yalnız değildi; Mohammed Noor ve Hussein Abdulghani de golün Cristiano Ronaldo'nun adına yazılmasının haklı olup olmadığını sorguladı.

Sorgulama yalnızca eski Hilal efsanesi Sami Al-Jaber ile sınırlı kalmadı; ona Mohammed Noor ve Hussein Abdulghani de katıldı. Üçlü, topun Giroto'ya çarpmasının ardından yön değiştirmesiyle golün sahibinin Giroto olabileceği görüşündeydi; bu arada o dokunuştan önce Ronaldo'nun kafa vuruşunun izlediği yörünge üzerine tartışma yaşandı.

Mohammed Noor, 2022 Dünya Kupası'ndan benzer bir olayı hatırlattı. O dönemde Portekiz'in Uruguay karşısında attığı gol üzerine tartışma çıkmış, Ronaldo topa kafayla dokunduğuna inanmasına rağmen gol sonunda Bruno Fernandes'e yazılmıştı.

Noor yorumunda şunları söyledi: "Bu, golün Bruno Fernandes'e yazıldığı 2022 Dünya Kupası'ndaki golüne benziyor."

Ancak çıkan tartışmaya rağmen hakem, golü futbolun tarihi gol kralının adına yazmaya karar verdi; böylece Ronaldo gol sayısını 982'ye yükseltti.