Al Hilal'in eski efsanesi Sami Al-Jaber, kulübün sözleşme uzatma konusundaki tavrını henüz netleştirmemesi ve oyuncunun gelecek sezon, yani 2026-2027'de Avrupa sahalarına dönebileceğine ilişkin konuşmaların artmasıyla birlikte Portekizli João Félix'in Al Nassr'daki geleceğine dair spekülasyonların kapısını araladı.

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MBC kanalında yayınlanan "Nadina" programında konuşan Al-Jaber, Félix'in Portekiz basınına yaptığı son açıklamaların Al Nassr'daki geleceğinin belirsiz olduğuna işaret ettiğini düşünüyor. Al-Jaber'e göre oyuncu, yönetimin kendisinin kalıp kalmayacağına dair kararını beklerken ayrılık ihtimalini masadaki seçeneklerden biri olarak görüyor.

Al Hilal'in eski yıldızı şunları söyledi: "João Félix, Al Nassr'a gelmeden önce de büyük bir isimdi, ancak sürekli kulüp değiştirdiği için Avrupa'da tam anlamıyla şans bulamadı. Oyuncu kendini bulamadı, çünkü oradaki durum Suudi Arabistan'dakinden tamamen farklı."

Jesus, Félix'i yeniden keşfetti

Al-Jaber, oyuncunun vatandaşı Jorge Jesus'un João Félix'in formunun bir kısmını geri kazanmasındaki rolüne de değindi. Portekizli teknik adamın Al Nassr'da bulunmasının, oyuncunun fiziksel hazırlığını ve gol içgüdüsünü yeniden kazanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Al-Jaber sözlerine şöyle devam etti: "Félix, Al Nassr'a katıldığında vatandaşı Jorge Jesus'un orada olması onun için büyük bir şanstı, çünkü onunla birlikte gücünü, kondisyonunu ve gol içgüdüsünü yeniden kazandı. Bu da takımın geçen sezon Roshn Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmasının nedenlerinden biri."

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Ancak Al-Jaber, oyuncunun Al Nassr serüveninin sona yaklaşıyor olabileceği ihtimalini de göz ardı etmedi. Son açıklamalarının, sözleşmesinin uzatılmayabileceğinin farkında olduğunu gösterdiğini belirten Al-Jaber, oyuncunun bu sözlerle kulüp yönetimine geleceği konusunda kararını netleştirmesi gerektiği mesajını vermeye çalışıyor olabileceğini ifade etti.

Geçmişinde Barcelona ve Chelsea var: Avrupa'ya dönüş garanti değil

Félix'in adı büyük Avrupa kulüpleriyle anılsa da Al-Jaber, oyuncunun Yaşlı Kıta'da eski konumunu yeniden kazanıp kazanamayacağı konusunda temkinli davrandı. Barcelona, Chelsea ve Atlético Madrid gibi kulüplerdeki önceki deneyimlerini hatırlatan Al-Jaber, oyuncunun bu takımlarda düzenli olarak ilk 11'de yer almayı başaramadığını hatırlattı.

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Al-Jaber, "João daha önce Barcelona, Chelsea ve Atlético Madrid gibi büyük kulüplerde oynadı, ancak performansı psikolojik durumundan etkileniyor gibi görünüyor ve düzenli olarak ilk 11 oyuncusu olmadı" dedi.

Oyuncunun açıklamalarını nasıl yorumladığını ise şöyle anlattı: "Son açıklamalarına bakılırsa, kalmayacağını biliyor gibi görünüyor ve geleceğinin netleşmemesi nedeniyle Al Nassr yönetimine, Avrupa'ya dönüş seçeneklerini değerlendirmeye yönelebileceği yönünde bir mesaj veriyor."

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Haberlere göre aralarında Barcelona, Tottenham Hotspur ve Napoli'nin de bulunduğu birçok Avrupa kulübü oyuncuyla ilgileniyor. Al Nassr'ın sözleşme uzatma konusundaki tavrı ise hâlâ netlik kazanmış değil.

Félix'in Al Nassr'daki istatistikleri

İstatistiklere bakıldığında, Transfermarkt verilerine göre Félix bu sezon Roshn Suudi Ligi'nde Al Nassr formasıyla 12 maça çıktı, bu maçlarda üç gol attı ve sekiz de asist yaptı.

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Bu rakamlar Portekizli oyuncuyu Al Nassr kadrosunun hücumda etkili isimleri arasına yerleştiriyor. Ancak sahadaki katkıları, geleceğine dair tartışmaları şimdilik sona erdirmiş değil. Yönetimin sözleşme uzatma konusunda vereceği karar, oyuncunun gelecek sezonki adresini belirlemede belirleyici unsur olmaya devam ediyor.