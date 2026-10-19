Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in eski efsanesi Sami Al Jaber, takımının Roshn Pro Lig'in onuncu haftasında Al Hazm'ı gol yemeden 1-0 yendiği maçta sergilediği performansı övdü ve İtalyan Simone Inzaghi'nin büyük bir maç çıkardığını, takımının oyununu geliştirmeyi ve hem hücum hem de savunma düzeyindeki hatalarıyla başa çıkmayı başardığını vurguladı.

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Al Jaber, "Nadeena" programındaki konuşmasında, maçı erkenden bitirebilecek çok sayıda fırsatı harcadığı için Al Hilal'in hücum hattını suçladığını söyledi; ancak aynı zamanda takımın son dakikalarda galibiyet golünü atmayı başarmasından önce bazı girişimlerin boşa gitmesinde şanssızlığın da rol oynadığına dikkat çekti.

Al Jaber, Inzaghi'nin değişikliklerini övdü

Al Hilal'in eski yıldızı, Inzaghi'nin karşılaşmayı dikkat çekici bir biçimde yönettiğini, maç boyunca ortaya çıkan hataları ister hücum ister savunma tarafında olsun gidermeye çalıştığını vurguladı ve İtalyan teknik adamın yaptığı, takımın performansını iyileştirmeye ve belirleyici anlara kadar baskıyı sürdürmeye katkıda bulunan değişiklikleri övdü.

Al Jaber, Inzaghi'nin maçın gidişatını okuma ve doğru zamanda müdahale etme becerisinin, galibiyetin elde edilmesindeki önemli etkenlerden biri olduğunu, özellikle de Al Hilal'in 89. dakikada ağları bulmadan önce Al Hazm kalesi önünde eline geçen fırsatları değerlendirmekte zorlandığını ekledi.

Martinelli'nin sırrı ve Salem'in dönüşü yeni bir kazanç

Al Jaber, Inzaghi'nin Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi değerlendirme biçimine dikkat çekerek, teknik adamın oyuncuyu kullanma şeklinin dikkat çekici olduğunu ve karşılaşmayı belirlediğini, oyuncunun 89. dakikada Al Hilal'e galibiyet golünü atarak takımına Roshn Lig liderliği mücadelesinde üç değerli puan kazandırdığını belirtti.

Al Jaber ayrıca, Salem Al Dawsari'nin maçlardaki görevine dönmesinin, takım kaptanının sahip olduğu tecrübe ve etkili hücum potansiyeli göz önüne alındığında Al Hilal için önemli bir kazanç olduğunu değerlendirdi.

Al Hilal, Al Hazm'ı yendikten sonra puanını 24'e yükseltti ve ertelenmiş bir Al Ahli maçı bulunan Al Qadsiah'ın iki puan gerisinde liderlik takibini sürdürdü.







