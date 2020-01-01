Samet Güzel: Alex gelecek yıl çalışmaya başlayacak

Fenerbahçe'nin eski tercümanı Samet Güzel, Alex De Souza'nın gelecek yıl bir kulüpte antrenör olarak görev yapabileceğini söyledi.

'nin efsane ismi Alex'i en yakından tanıyan isimlerden olan Samet Güzel, Mackolik'e özel açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı efsanenin gelecekte teknik direktör olmayı istediğini söyleyen Samet Güzel, "Kendisinin bu konuda çalışmaları sürüyor. Antrenörlük eğitimi alıyor. Aralık ayında lisansını almış olacak. Gelecek yıl da bir kulüpte görev almayı düşünüyor. Bu görev ilk etapta teknik direktörlük olmayabilir. Bir süre yardımcı antrenörlük de yapabilir. O havayı solumak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe için şartların oluşması gerekiyor"

Daha fazla takım

Taraftarın Alex'i Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görmek istemesinin normal olduğunu söyleyen Samet Güzel, "Elbette taraftarın bu konuda bir beklentisi var. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilemeyiz. Bunun için şartların oluşması gerekiyor. Fenerbahçe için Alex çok değerli. Bu camia da aynı şekilde ona değer veriyor. Ben bir taraftar olarak elbette onu Fenerbahçe teknik direktörü olarak görmek isterim. Ancak buna, büyüklerimiz, camiamız ve elbette kendisi karar verir" diye konuştu.

"Bana kalırsa çok iyi teknik direktör olur"

Alex'in iyi bir teknik direktör olacağını düşündüğünü söyleyen Samet Güzel, "Alex çok bilge bir insan. Ancak bilmek ve bildiklerini aktarabilmek iki farklı meziyet. Hocalık karizması, futbolcuları nasıl oynayacaklarına ikna etmek? Alex'in bu konuda avantajlı olabileceğini düşünüyorum. Ben onu elbette hoca olarak görmedim. O da bu yüzden önce yardımcı antrenörlük yapıp kendisini görmek istiyor. Futbolcuyken yalnızca kendinizden sorumlusunuz. Teknik direktör olunca koskoca bir camianın yükü omuzlarınızda oluyor. Bu yükü nasıl taşıyacağınız önemli. Bana kalırsa çok iyi bir teknik adam olur. Ama bunu başaracak kişi kendisi. İnşallah bir Mackolik'te Fenerbahçe'yi açtığımızda Alex'i teknik direktör olarak görürüz" dedi.

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Samet Güzel'e göre birlikte çalıştığı en iyi 11 ise şu isimlerden oluşuyor:

Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Fabio Luciano, Diego Lugano, Roberto Carlos, Stephen Appiah, Emre Belözoğlu, Deivid, Alex, Tuncay Şanlı, Semih Şentürk.

Samet Güzel ile gerçekleştirdiğimiz sohbetin tekrarını Instagram hesabımızdan izleyebilirsiniz.