Samet Aybaba: Dört net pozisyonumuz var, birini atabilseydik farklı olurdu

Samet Aybaba, Beşiktaş maçının ardından takımının değerlendiremediği gol pozisyonlarına vurgu yaptı.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'a 2-0 kaybettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Aybaba'nın açıklamalarından öne çıkan detaylar:

"Oyuna iyi başladık, topun kontrolü bizdeydi. Sonrasında bireysel oyuna döndük. Oyuncular baktı, takım olarak iyi bir şeyler yapıyoruz sonra bireysel olarak bir şeyler yapalım dedik. Halbuki bizim özelliğimiz toplu halde iyi işler yapmak. Bizim kadromuz coşkulu, birlikte hareket etmesini bilen ve sahanın her yerinde basan bir takım. Biz bu özelliklerimizi ön plana çıkararak eksik yönlerimizi de geliştirmeye çalışacağız."

"Beşiktaş savunmasını zorladık, 4 tane net pozisyonumuz var. Onlardan birini atabilsek farklı olabilirdi. Muhammed genç ama iyi bir kaleci, geleceğe damga vuracaktır."