Sambenedettese'de faturaları Maxi Lopez ve Paolo Montero ödüyor

Serie C takımlarından Sambenedettese, finansal açıdan oldukça zor günler geçiriyor.

Pandemi nedeniyle dünya futbolundan birçok takım ekonomik anlamda oldukça zor günler geçirirken, İtalyan ekibi Sambenedettese de iflasın eşiğine geldi. Borçlarını ödemekte zorlanan Serie C takımmında faturaları da bir dönem Barcelona forması da giyen Arjantinli oyuncu Maxi Lopez ile kulübün uzun yıllar Juventus forması giyen teknik direktörü Paolo Montero ödüyor.

Kadroda yer alan oyuncuların Ekim ayından bu yana maaş alamadığı Sambenedettese, otellere ödeme yapamadığı için deplasmanlara da saatlerce süren otobüs yolculuklarıyla günübirlik gidip, dönüyor.

Kalacak yer problemi

Konaklama problemi de yaşayan kulüpte bazı genç oyuncular kulübün otel faturalarını ödeyememesinden ötürü kalacak yer bulmakta zorlanıyor. Takım arkadaşlarından ya da yerel halktan yardım isteyen genç oyuncuların geçimlerini sürdürmeleri oldukça zor görünüyor.

Kulübün yaşadığı bu krizin ne zaman aşılacağı sorusu ise cevaplanmayı bekliyor. Sambenedettese'nin sahibi Domenico Serafino bir süredir kulübü bir dönem ülkesinde devlet başkanlığı da yapan Güney Koreli yatırımcı Kim Dae-jung'e satmak için görüşmelerde bulunuyor.