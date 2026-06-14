Sloven hakem Slavko Vinčić, 2026 Dünya Kupası'nda Fas ile Brezilya arasındaki maçı yönettikten sonra sert eleştirilere maruz kaldı; Hakemlik konusunda uzmanlaşmış İspanyol "Archivo Far" sitesi, Brezilya milli takımının büyük bir haksızlığa uğradığını belirterek, Ventić'e 10 üzerinden sadece 3 puanlık düşük bir not verdi.

Site, Vintčić'in maçın seviyesine ayak uyduramadığını vurguladı ve Atlas Kaplanları ile Seleção arasında berabere biten karşılaşmada tartışmalara yol açan ve her iki takımın oyuncularının tepkisini çeken birçok takdir hatası yaptığını belirtti.

Raporda, hakemin en önemli hatasının ilk yarıda Vinicius Junior'a yaptığı sert müdahalenin ardından Ashraf Hakimi'ye doğrudan kırmızı kart göstermemesi olduğu belirtildi. Site, Faslı bek oyuncusunun Brezilyalı oyuncunun ayak bileğinin iç tarafına kramponlarını sapladığını ve bu hareketin doğrudan kırmızı kart gerektirdiğini değerlendirdi.

Vincic'in faulü hiç saymaması ve VAR hakeminin de bunu gözden geçirmemesi tartışmaları daha da alevlendirdi. Rapor, bunu Sloven hakemin son dönemde performansının düştüğünün bir kanıtı olarak nitelendirdi.

"Arquivo Far" ayrıca, Vinticic'in maçları mümkün olduğunca oyunun devam etmesini sağlayacak bir tarzda yönetmeye çalıştığını, ancak bunun karşılığında açıkça sarı kart gerektiren birçok faulde hoşgörülü davrandığını ve bunun da kararlarında tutarsızlık yarattığını ekledi.

Buna karşılık rapor, Fas milli takımının bir pozisyonda Brezilyalı Bruno Guimarães'in oyundan atılmamasına itiraz ettiğini belirtti, ancak müdahalenin kırmızı kart gerektirecek düzeyde olmadığını vurguladı ve temasın ayak parmağına yapıldığını ve doğrudan oyundan atılma kriterinin karşılanmadığını açıkladı.

Site, değerlendirmesini Sloven hakemin maçta olumlu yönlerinden çok soru işaretleri bıraktığını vurgulayarak sonlandırdı ve hakemin 2026 Dünya Kupası'nın ilk turundaki en tartışmalı isimlerden biri haline geldiğini belirtti.

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