Samatta: Belki de ben Tanrı tarafından seçilmiş bir Tanzanyalıyım

Sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü Tanzanya'dan Avrupa'ya gitmenin çok zor olduğunu açıkladı.

'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği günleri, ülkesini ve futbola bakış açısını anlattı.

Milliyet Gazetesinden Senad Ok'a konuşan Samatta'nın sözlerinden satıbaşları şöyle;

"Diğer takımları çok fazla bilmiyorum ama bizim takımımızda herkes gerçekten çok kaliteli. Antrenmanlarda da görebiliyorum. Tüm forvet oyuncularımız çok kaliteli oyuncular. Dilerim hepimiz çok fazla gol atarız. Biz takım için buradayız. Çok büyük bir kulübe geldim. Şimdiye kadar burada mutluyum. Şampiyon olmak istiyoruz. Kalitemiz çok yüksek. Belki biraz daha beklememiz gerekiyor takımın oturması için ama takım kalite olarak gerçekten fantastik."

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Daha fazla takım

"Tanzanyalı çoçukların Fenerbahçe formalı fotoğrafı nasıl oldu ben de bilmiyorum. Henüz kimseye forma gönderemedim. Eminim ilk maçı izlemişlerdir. Aston Villa’da ilk maçımı toplanıp izlemişlerdi. Gerçekten çoğu insan Fenerbahçe’yi konuşuyor. Beni gerçekten çok seviyorlar."

" ’dan Avrupa’ya gidebilmek çok zordu"

"Sanırım futbolda başarılı olmuş ilk Tanzanyalı olduğumu söyleyebiliriz. Doğu Afrika’dan çıkıp bu kadar başarılı olmuş ilk sporcu olduğumu söyleyebiliriz. veya Kamerun’a giderseniz pek çok başarılı olmuş isim görebilirsiniz. Belki de benim Doğu Afrika’dan gelmem, oranın tarihi, benim işimi biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü bizde örnek alabileceğimiz bir isim yoktu. Eğer Nijerya’ya giderseniz Kanu’yu, Okocha’yı görebilirsiniz. Ama Tanzanya’ya bakın başarılı olarak kim var?Belki de ben Tanrı tarafından seçilmiş bir Tanzanyalıyım. Çünkü Tanzanya’dan Avrupa’ya gidebilmek, o duvarları yıkabilmek gerçekten zordu."

"Negatifliğe inanmam. Aston Villa da benim için Tanrının bir planıydı. Sadece ben değil bütün takım kötü gidiyordu. Premier Lig’de kalmaya çalışıyorlardı. Eğer takım küme düşseydi çok üzülürdüm. Sezon sonunda bana 'Takımı yenileyeceğiz ve gidebilirsin' dediler. Çok iyi bir tecrübeydi, bir rüyaydı. İngiltere’den ayrılmak zordu. Premier Lig’de daha iyisini yapabileceğim hissi hala vardı. Orada tarihe adımı yazdırabileceğimi düşünüyordum."