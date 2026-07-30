Ajax'ın yeni transferi Tolu Arokodare, henüz bir dakika bile oynamadan Sam van Royen ile Jan van Halst üzerinde iz bıraktı. Bu, Conference League ön elemesindeki Ajax - FK Vojvodina maçı öncesinde yaptıkları analizden anlaşılıyor.

Tolu, çarşamba öğleden sonra Amsterdam'da resmen tanıtıldı. Forvet, Wolverhampton Wanderers'tan kiralık olarak geldi. Ajax ayrıca 20 milyon euro tutarında satın alma opsiyonu da aldı.

Van Royen, Ziggo Sport'ta meslektaşı Jan van Halst'a dönerek, “O yeni forvet Tolu'nun fotoğraflarını gördün mü bilmiyorum ama 1,97 boyunda... Kas kütlesinin kaç kilo olduğunu düşünmek bile istemiyorum” dedi. “Çok iri! Peki bu, bu Ajax'ta nasıl işleyecek?”

Van Halst ise, “Evet, tam bir canavar!” diye karşılık verdi. “Geride olduğunuzda ve biraz daha fırsatçı oynamak istediğinizde ekstra değer katar. Bana göre oyuna katılımı çok yüksek bir oyuncu değil ama iki savunmacıyı birden meşgul eden bir futbolcu. Karşında böyle biri varsa hiç mutlu olmazsın.”

Van Halst sözlerini, “Biraz Weghorst rolüne benziyor, her ne kadar Ajax'ta sık sık ilk 11'de de oynasa da” diye sürdürdü. “Yani mesele sadece sonradan oyuna girip katkı vermek değil. İki tane gerçekten çok iyi santrfora ihtiyacınız var. Birini çıkarıp diğerini oyuna aldığınızda, rakip için bambaşka tipte bir santrforla karşılaşmak elbette çok can sıkıcı olur.”

Míchel de Ziggo Sport kameralarına 25 yaşındaki Nijeryalı hakkında övgü dolu sözler söyledi. “Evet, şu anda kadromuzda dört santrfor var. Elbette Tolu, oyunun birçok yönünde bizi geliştiren bir transfer.”

“Burada aklıma kenarlardan yapılan ortalar ve kontrataklar geliyor. Kendisi çok güçlü bir oyuncu ve takımın, Leonardo, Dolberg ve Konadu'nun yanında başka alternatiflere sahip olması faydalı. Elbette birlikte de oynayabilirler. Tüm oyuncular, eğer iyilerse, birlikte oynayabilir” ifadelerini kullandı İspanyol teknik adam.