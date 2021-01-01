Sam Allardyce'ten VAR eleştirisi: Diagne'nin golünde hatalı karar verildi

West Bromwich Albion'ın, Southampton'ı konuk ettiği karşılaşmada Mbaye Diagne'nin attığı golün iptal olması VAR'a yönelik eleştirileri artırdı.

Premier Lig'de West Bromwich Albion, sahasında Southampton'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan WBA Menajeri Sam Allardyce, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ni (VAR) eleştirdi.

Sam Allardyce neler dedi?

Karşılaşmanın 3. dakikasında West Bromwich Albion, Galatasaray'dan devre arasında kiralık olarak transfer edilen Mbaye Diagne'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

VAR kontrolünün ardından golün iptal edilmesi, maç sonunda Allardyce'ın VAR'ı eleştirmesine sebep oldu.

"VAR'dan Diagne'nin attığı golde hatalı karar çıktı. Yani hata VAR'dan değil, insan hatası oldu. VAR'ın nasıl daha iyi kullanılabileceği konusunda herkesin bir araya gelip bir şeyler yapması gerekiyor.

"Pek çok kişiye, VAR'ın daha iyi nasıl kullanılabileceği konusunda söz söyleme fırsatı verilmedi. Umarım daha iyi bir duruma getirilebilir"

West Bromwich Albion bu sezon ne yaptı?

West Bromwich Albion sezona Slaven Bilic ile başlamıştı. Kötü sonuçların ardından Hırvat antrenörle yollarını ayıran İngiliz ekibi, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Sam Allardyce'ı getirmişti.

Devre arasında Galatasaray'dan Senegalli golcü Mbaye Diagne'yi kadrosuna katan West Bromwich Albion, 31 hafta sonunda topladığı 24 puanla 19. sırada yer alıyor.

Premier Lig'de son 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan WBA, gelecek hafta deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.

WBA'nın kalan maçları

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion kalan maçlarda sırasıyla, Leicester City (D), Aston Villa (D), Wolves, Arsenal (D), Liverpool, West Ham United, Leeds United (D) ile karşılaşacak.