Sam Allardyce: Guardiola, İtalya'daki futbol tarzını değiştirebilir

İngiltere Milli Takımı'nın eski teknik direktörü, Pep Guardiola'nın savunma ağırlıklı Serie A'da neler yapabileceğini kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı , geçtiğimiz günlerde UEFA tarafından 2022 yılına kadar Avrupa kupalarından men edildi.

Bu gelişmenin ardından İspanyol teknik adamın İngiliz ekipteki geleceği tartışılmaya başlandı.

Guardiola için adı geçen kulüpler İtalya 'dan ve eski kulübü .

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İngiltere Milli Takım, ve 'ın eski teknik direktörü Sam Allardyce, talkSPORT'a yaptığı açıklamada meslektaşının Serie A'da yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu söyledi.

Allardyce "İtalya'da oynanan futbolun tarzı dışarıdan bakıldığında aşırı defansif ve negatif görünüyor. Onlar için 1-0 kazanmak yeterli. Eğer Pep oraya giderse bunu tamamen değiştirebilir. Kendi tarzını gittiği her yerde kabul ettirebilen bir adam. Juventus'un oyun stilini değiştirerek, onlara pas oyunu oynatabilir" şeklinde konuştu.

Mirror'a da konuşan tecrübeli teknik adam "Pep'in Barcelona'dan ayrıldığında çok şaşırmıştık. O bir Barcelona adamı. Orada doğdu ve büyüdü. Barcelona'da oynadı, antrenörlük yaptı, Şampiyonlar Ligi'ni ve 'yı kazandı. 'ya gitmeye karar verdiğinde yeni bir dili öğrenme becerisinden çok etkilenmiştik. Bu yabancı bir ülkede çalışan biri için çok önemli. Manchester City'le de harika sezonlar geçirdi ve şimdi İtalya onun için bambaşka bir macera olacaktır" ifadelerini kullandı.