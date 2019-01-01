Salzburg - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalyan ekibi Napoli, Erling Haland'ın liderliğinde dikkat çekici bir performans ortaya koyan Salzburg'a konuk oluyor.

Şampiyonlar Ligi'nin en çekişmeli gruplarından biri olan E Grubu'nda , Salzburg'a konuk oluyor.

Grupta iki maçta aldığı dört puanla liderlik koltuğuna oturan Napoli, maçında aldığı 2-0'lık galibiyetle dikkat çekti.

Salzburg ise gruptaki ilk maçında Genk'i 6-2'lik net bir skorla geçerken Liverpool karşısında 3-0'dan beraberliği yakalasa da karşılaşmadan puan çıkaramadı. ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Erling Haland attığı 18 golle Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

Red Bull Arena'da oynanacak zorlu karşılaşmada Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin görev yapacak.

Salzburg - Napoli maçı hangi kanalda?

Salzburg ile Napoli'nin karşı karşıya geleceği zorlu karşılaşma 23 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.

Haberin devamı aşağıda

Gruptan çıkmak adına kritik bir önem taşıyan karşılaşma beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

Salzburg - Napoli maçının muhtemel 11'leri

Salzburg XI: Stankovic, Kristensen, Ramalho, Pongracic, Wöber, Camara, Ashimeru, Okugawa, Szoboszlai, Daka, Haland.

Napoli XI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Allan, Eljif, Ruiz, Callejon, Lozano, Milik.