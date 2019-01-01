Salzburg - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nin en çekişmeli gruplarından biri olan E Grubu'nda Napoli, Salzburg'a konuk oluyor.
Grupta iki maçta aldığı dört puanla liderlik koltuğuna oturan Napoli, Liverpool maçında aldığı 2-0'lık galibiyetle dikkat çekti.
Salzburg ise gruptaki ilk maçında Genk'i 6-2'lik net bir skorla geçerken Liverpool karşısında 3-0'dan beraberliği yakalasa da karşılaşmadan puan çıkaramadı. Avusturya ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Erling Haland attığı 18 golle Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.
Red Bull Arena'da oynanacak zorlu karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin görev yapacak.
Salzburg - Napoli maçı hangi kanalda?
Salzburg ile Napoli'nin karşı karşıya geleceği zorlu karşılaşma 23 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.
Gruptan çıkmak adına kritik bir önem taşıyan karşılaşma beIN Connect uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.
Salzburg - Napoli maçının muhtemel 11'leri
Salzburg XI: Stankovic, Kristensen, Ramalho, Pongracic, Wöber, Camara, Ashimeru, Okugawa, Szoboszlai, Daka, Haland.
Napoli XI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Allan, Eljif, Ruiz, Callejon, Lozano, Milik.