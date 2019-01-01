Salzburg - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

, Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki son maçında Salzburg deplasmanına konuk oluyor.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda son şampiyon ünvanını elinde bulunduran Liverpool, beş maçta topladığı 10 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturuyor. Yedi puanı bulunan Salzburg ise dokuz puanlı 'yi geçmek için Liverpool karşısında galibiyet almak zorunda.

İki takımın grupta oynadığı ilk maç büyük bir çekişmeye sahne olmuş, Liverpool 3-0 öne geçtiği karşılaşmayı Salah'ın kritik golüyle 4-3 kazanmayı başarmıştı.

Zorlu karşılaşmada Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalacak.

İki takımın muhtemel ilk 11'leri şu şekilde;

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Salzburg: Coronel, Nissen, Onguene, Wöber, Ulmer, Junuzovic, Mwepu, Szoboszlai, Minamino, Daka, Haaland.

Liverpool: Alisson, Gomez, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Keita, Mane, Firmino, Origi.

Salzburg ve Liverpool arasındaki mücadele 10 Aralık Salı saat 20:55'te başlayacak.

Red Bull Arena'da oynanacak maçı beIN Sports HD 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Salzburg ile Liverpool, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geliyor. İki takımın bu sezonki ilk karşılaşmasında İngiliz ekibi sahadan 4-3 galip ayrılmıştı.

Avrupa arenasında takımlarına karşı oynadığı yedi maçın beşini kazanan Liverpool (1B 1M), tek yenilgisini Ağustos 2004'te Grazer'den aldı.

İngiliz takımları ile oynadığı beş maçın dördünü kaybeden Salzburg, bu karşılaşmalarda kalesinde 13 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi gruplarında çıktığı son 11 deplasman maçının sadece ikisini kazanabilen Liverpool (3B 6M), son beş karşılaşmada dört yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında çıktığı son 20 iç saha maçının 15'ini kazanan Salzburg (4B 1M), tek yenilgisini son karşılaşmada Napoli'den aldı.

Liverpool ve Salzburg, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları beş maçta da gol yedi. 'in (2016/17) ardından bu turnuvada şampiyon olduğu sezonun ertesinde oynadığı tüm grup maçlarında gol yiyen ilk takım Liverpool olabilir.

Salzburg santrforu Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği beş maçta da gol atmayı başardı (toplam 8 gol). Turnuva tarihinde çıktığı ilk altı karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran oyuncu henüz yok.

Şampiyonlar Ligi'nin son üç sezonunda en fazla asist yapan iki oyuncu da Liverpool forması giyiyor: Roberto Firmino & James Milner (11'er).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'dan (16) daha fazla gol atan sadece iki takım var: (17) & (21).