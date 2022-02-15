Kariyerini Salzburg'da sürdüren ve Avusturya ekibinin kısa bir süre içerisinde yüksek bir bonservis bedeliyle satışına onay vermesi beklenen Alman hücum oyuncusu Karim Adeyemi, oynayacağı yeni takıma ilişkin bir karar vermediğini açıkladı.

Dortmund ve Liverpool'un yakın ilgi gösterdiği genç yıldız, takımına odaklandığını söyledi.

Bu sezon üçü Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşaması olmak üzere çıktığı 29 maçta 18 gol kaydeden 20 yaşındaki genç yıldız takımının son 16 turundaki Bayern Münih karşılaşması öncesinde transferini şu an için düşünmediğini ve takım arkadaşlarıyla birlikte sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak bu kritik karşılaşmaya odaklandığını söyledi.

Bonservisi 40 milyon euro

GOAL ve SPOX kaynaklarının edindiği bilgiye göre vatandaşı Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool'un da ilgi gösterdiği Adeyemi, Dortmund yönetim tarafından ise yine Salzburg'dan transfer edilen Erling Haaland'ın varisi olarak görünüyor.

Öte yandan Salzburg ise genç oyuncu için 40 milyon euro talep ediyor.

Transfer söylentilerine ilişkin olarak gelecek yazı işaret eden Adeyemi, "Yazın olacak olacak yazın olur" diyerek bu söylentileri şimdi konuşmanın doğru olmadığını açıkladı. Daha önce Bayern Münih altyapısında da forma giyen Adeyemi, maç öncesi yaptığı açıklamada Münih'te büyüdüğünü ve bu maçın kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini söyledi.

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