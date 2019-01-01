Salzburg kahramanı Haland: Şimdiye kadar yaptığım en çılgınca şeydi

Salzburg'un genç yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını değerlendirdi.

ve Leeds United'ın eski oyuncularından Alf Inge'nin oğlu Erling Haland, Şampiyonlar Ligi'nde açılış maçlarına damgasını vurdu.

19 yaşındaki genç futbolcu, Wayne Rooney'in 2004 yılında 'ye karşı yaptığı hat-trickten sonra ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında birden fazla gol atan ilk genç oyuncu oldu.

Haland aynı zamanda Avrupa kupalarındaki ilk maçında üç kez gol atan 8. futbolcu olarak kayıtlara geçti.

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Salzburg'un Genk'i 6-2 mağlup ettiği mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Haland, "Bu hat-trick hayatımda yaptığım en çılgınca şeydi" ifadelerini kullandı. Haland açıklamasının devamında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarlar inanılmazdı. Sahaya adım attığım an tüylerim diken diken oldu. Vücudumu daha önce hiç hissetmediğim bir duygu kapladı."

Genç futbolcu bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi. Salzburg, Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ikinci maçını 2 Ekim Çarşamba günü ile oynayacak.