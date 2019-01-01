Salzburg - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun sürpriz peşindeki takımlarından Salzburg ve Genk karşı karşıya geliyor.
Zorlu karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak.
Avusturya Bundesliga'ya harika bir başlangıç yapan Salzburg oynadığı 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. 21 puanla ligde zirvede bulunan Jesse Marsch'ın öğrencileri 34 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.
Geçtiğimiz sezon Belçika 1.Lig A'da şampiyonluğa ulaşan Genk, 2019-20 sezonunda lige iyi bir başlangıç yapamadı. Jess Thorup'un öğrencileri ligde oynadığı 7 karşılaşamada 3 galibiyet,1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak kendisine 9.basamakta yer bulabildi.
İki takım ilk kez bir UEFA organizasyonunda karşı karşıya gelecek.
Salzburg - Genk maçı ne zaman, saat kaçta?
Salzburg - Genk'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak.
Salzburg - Genk maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Salzburg - Genk karşılaşması beIN MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Salzburg - Genk maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Salzburg galibiyetine 1.45 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.60 olarak belirlenmiş.
Genk galibiyetine verilen oran ise 4.25.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.