Salzburg - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında Salzburg ve Genk karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun sürpriz peşindeki takımlarından Salzburg ve Genk karşı karşıya geliyor.

Zorlu karşılaşmada Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak.

'ya harika bir başlangıç yapan Salzburg oynadığı 7 karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. 21 puanla ligde zirvede bulunan Jesse Marsch'ın öğrencileri 34 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon 1.Lig A'da şampiyonluğa ulaşan Genk, 2019-20 sezonunda lige iyi bir başlangıç yapamadı. Jess Thorup'un öğrencileri ligde oynadığı 7 karşılaşamada 3 galibiyet,1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak kendisine 9.basamakta yer bulabildi.

İki takım ilk kez bir UEFA organizasyonunda karşı karşıya gelecek.

Salzburg - Genk maçı ne zaman, saat kaçta?

Salzburg - Genk'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu karşılaşması 17 Eylül Salı günü oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak.

Salzburg - Genk maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki Salzburg - Genk karşılaşması beIN MAX 2 kanalından naklen yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Salzburg - Genk maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Salzburg galibiyetine 1.45 oran veriyor.

Beraberliğin oranı 3.60 olarak belirlenmiş.

Genk galibiyetine verilen oran ise 4.25.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.