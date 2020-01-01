Salzburg - Frankfurt maçına fırtına engeli

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşması fırtına uyarısı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

UEFA, temsilcisi Salzburg ile ekibi arasında 27 Şubat Perşembe (Bugün) TSİ 23:00'te oynanması planlanan UEFA son 32 turu rövanş maçının Avusturya'da etkisini göstermesi beklenen fırtına nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

Maçın hangi tarih ve saatte oynanacağına dair resmi açıklamanın UEFA tarafından yapılacağı belirtildi.

İki takım arasında Almanya'da oynanan ilk karşılaşmayı Eintracht Frankfurt 4-1'lik skorla kazanmıştı.