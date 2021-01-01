Salzburg 0-2 Villarreal: Villarreal namağlup devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasında Sivasspor'un yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlayan Villarreal, Salzburg deplasmanından da istediği skoru aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turu karşılaşmasında Sivasspor'un da yer aldığı I Grubu'nu lider tamamlayan Villarreal, deplasmanda karşılaştığı Avusturya ekibi Salzburg'u 2-0 yenerek rövanş öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Unai Emery'nin takımı 29'da Paco Alcacer ile bir penaltı vuruşunu değerlendiremediği maçta galibiyete 41'de bu defa fileleri sarsmayı başaran Paco Alcacer ve 71'de Fernando Nino Rodriguez'in golleriyle ulaştı.

Bu skorla UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezliğini koruyan Villarreal, 25 Şubat'ta oynanacak rövanşta rakibine tek farklı mağlup olsa bile adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.