Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al Halife, Suudi Arabistan'ın 2027 Asya Kupası'nın olağanüstü bir edisyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlandığını söyledi. Turnuvanın 23 Aralık 2027 - 21 Ocak 2028 tarihleri arasında oynanmasını öngören yeni takvim kararının onaylanmasının ardından konuşan Salman bin İbrahim, organizasyon komitesinin ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun turnuvayı organizasyon tarihindeki en iyi şekilde düzenleyebileceğine olan inancını dile getirdi.

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AFC Başkanı, kararla ilgili değerlendirmelerini "Şarku'l Avsat" gazetesine yaptığı özel açıklamada, AFC Yürütme Kurulu'nun Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirdiği toplantının ardından paylaştı. Turnuvanın ertelenmesinin toplantı gündemindeki en önemli konu olduğunu belirten Salman bin İbrahim, gündemdeki maddelerin azlığı nedeniyle toplantıyı kısa olarak nitelendirdi.

Şeyh Salman bin İbrahim, "Toplantı kısa sürdü ve gündemdeki maddeler azdı. Bunların en önemlisi Asya Kupası'nın Aralık 2027'ye ertelenmesiydi. Organizasyon komitesi ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile varılan mutabakat doğrultusunda, herkesin bu turnuvayı en uygun zamanda izleme isteğimiz konusunda hemfikir olduğunu düşünüyorum" dedi.

Suudi Arabistan'ın organizasyon kapasitesi konusunda iyimser olduğunu belirten AFC Başkanı, ülkenin seçkin bir turnuva düzenlemek için gerekli imkânlara sahip olduğunu vurguladı ve şunları ekledi: "Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Asya Kupası tarihinin en iyi turnuvasını düzenleyeceğinin farkındayız ve kendilerine başarılar diliyoruz."

Turnuva tarihinin değiştirilme nedenlerine değinen Salman bin İbrahim, kararın AFC tarafından tek başına alınmadığını açıkladı. Kararın, müsabakaların uygun koşullarda yapılmasını güvence altına almak amacıyla organizasyondan sorumlu kurumlar ve ilgili federasyonlarla yürütülen kapsamlı istişarelerin yanı sıra katılımcı milli takımların görüşleri de dinlenerek alındığını belirtti.

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Kıta federasyonunun başkanı, "Bu karar organizasyon komitesi, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve AFC olmak üzere tüm tarafların ortak kararıdır. Katılımcı milli takımların görüşleri de dinlendikten sonra alındı. Turnuvanın en iyi atmosferde oynanmasını ve en uygun zamanlamayı seçmeyi istiyoruz" diye konuştu.

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Salman bin İbrahim, turnuvanın bir sonraki edisyonunun tarihinin de yeni zamanlamanın belirlenmesinde etkili olan faktörlerden biri olduğuna dikkat çekti. Bir sonraki Asya Kupası'nın 2032'de düzenleneceğini açıklayan Salman bin İbrahim, bunun AFC'ye iki edisyonu tarihlerin birbirine yakınlığından kaynaklanan bir baskı olmadan organize etmesi için yeterli zaman tanıdığını ifade etti.

Salman bin İbrahim, "Özellikle de Asya Kupası'nın bir sonraki edisyonu 2032'de, yani çift sayılı bir yılda düzenlenecek. Dolayısıyla uygun zamanlamayı seçmek için yeterli vaktimiz olduğunu düşünüyorum" sözlerini ekledi.

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AFC Başkanı daha sonra üye ulusal federasyonlar arasındaki ilişkilerin niteliğine ve kıta kuruluşu içindeki görüş birliğinin düzeyine değindi. Mevcut uyum seviyesinden memnun olduğunu dile getiren Salman bin İbrahim, bazı konularda farklı tutumların olmasını olumsuz bir durum olarak görmediğini, aksine bunun kurumsal çalışmanın doğal bir parçası olduğunu söyledi.

Asya federasyonları arasındaki uzlaşı oranının yaklaşık yüzde 90'a ulaştığını açıklayan Salman bin İbrahim, bazı konularda farklı görüşler benimseyebilecek sınırlı sayıda federasyon bulunmasına rağmen bu oranın olumlu olduğunu ve konfederasyon içindeki istikrar ile anlayış ortamını yansıttığını belirtti.

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Şeyh Salman bin İbrahim bu bağlamda şunları söyledi: "Yüzde 90 oranında bir uzlaşı olduğunu görüyorum ve bu olumlu bir durum. Eğer 3 ya da 4 federasyon aynı fikirde değilse veya farklı bir görüşe sahipse, bu doğaldır. Başka herhangi bir kıta federasyonunun genel kurulunda, hatta herhangi bir yerel federasyonda da durum böyledir."

Tüm üyeler arasında tam bir fikir birliğine ulaşmanın zor olduğunu vurgulayan AFC Başkanı, çoğunluk ana yönelimler ve temel kararlar konusunda hemfikir olduğu sürece sınırlı düzeydeki farklılıkların sistemin başarısına gölge düşürmediğini ifade etti.

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Salman bin İbrahim, "Yüzde yüz uzlaşı bulmak zordur, ancak yüzde 90 ya da 95'e ulaşırsak bunu bir başarı olarak kabul ettiğimizi düşünüyorum" diye ekledi.

AFC Yürütme Kurulu, Bangkok'taki toplantısında, kıta federasyonunun yıllık ödül töreninden önce, Suudi Arabistan'da düzenlenecek "2027 Asya Kupası"nın önceki tarihi yerine 23 Aralık 2027 - 21 Ocak 2028 tarihleri arasında oynanmasını öngören yeni takvimi resmen onaylamıştı.