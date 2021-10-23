Salma Hayek, Edson Alvarez'i Rennes'e getirmek için ikna etmeye çalıştı

Rennes kulübünün sahibinin eşi ve aynı zamanda ünlü bir oyuncu olan Meksikalı Salma Hayek, vatandaşı Edson Alvarez'in fikrini değiştirmeye çalıştı.

Ajax'ın yıldız oyuncusu Edson Alvarez, Salma Hayek'in, kendisini Rennes'e transfer olması konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Fransız takımı Rennes, yaz transfer döneminde defansif orta saha oyuncusu Edson Alvarez'le sözleşme imzalamaya çalıştı ancak Ajaxlı futbolcu, Hollanda'da kalmayı tercih etti.

Ancak Rennes, Meksikalı futbolcuyu takıma dahil etmek için özel bir taktik uyguladı ve Rennes kulübünün sahibinin karısı olan Meksikalı aktris Salma Hayek'in, vatandaşı Edson Alvarez'i Fransa'ya getirme konusunda ikna etmesini istedi.

Ne söylendi?

Edson Alvarez, bu kadar ünlü bir vatandaşının kendisine gösterdiği ilgiden gurur duyduğunu belirtse de Ajax'ta kaldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Meksikalı futbolcu De Telegraaf 'a yaptığı açıklamada "Rennes'i reddetmek çok zordu ama Ajax'ta kaldığım için çok mutluyum.

"Şampiyonlar Ligi'nde çok büyük takımlara karşı oynamak istiyorum. Ajax'ın değişilmez oyuncularından birisi oldum ve sadece 6 aydır ilk 11 oyuncularından birisiyim. Yani, bu süre benim için çok kısa. Ajax'ta kanıtlamak istediğim çok fazla şey var. Burada, silinmez izler bırakmak istiyorum.

"Rennes'e transferimin konuşulduğu zamanlarda Salma Hayek benimle iletişime geçti ve fikrimi değiştirmek istedi. Orada oynamamı istediğini söyleyerek Rennes kulübünün yapısından söz etti. Tanınmış bir Meksika vatandaşı olarak beni aradı ve Fransa'ya gitmem için beni ikna etmeye çalıştı. Bu beni şaşırttı ve gururlandırdı ancak Ajax'ta kalmaya karar verdim. Bunu kendisine de açıkladım.

"Salma Hayek, dünya çapındaki Hollywood filmleri nedeniyle çok büyük ve ünlü bir aktris. Ayrıca, muazzam bir yıldız. Ona çok değer veriyorum. Bir Meksikalı olarak bugün bulunduğu yere gelmek için çok çalıştı ve o, benim için iyi örneklerden birisi."

Edson Alvarez, Ajax'ta nasıl bir performans sergiliyor?

Meksikalı futbolcu Edson Alvarez 2019 yılında Hollanda'nın Ajax takımına katıldı.

23 yaşındaki başarılı oyuncu, Hollanda'ya transfer olduktan sonra bir süre kendisine şans verilmesini bekledi. Ancak, 2021 yılının başlarında oynamaya başladı ve Ajax takımının önemli bir oyuncusu oldu. Edson Alvarez, kısa bir süre içerisinde Hollandalı taraftarların en sevdiği oyunculardan birisi oldu.

Edson Alvarez, "Ajax'ta oynamak kolay değil. Bu yüzden, buraya uyum sağlamak zorundasınız. Ben, Ajax'ta oynayabilmek için çok çaba ve zaman harcadım" dedi.

Meksikalı futbolcu, Ajax oyuncusu olduğundan dolayı kendisini çok şanslı hissettiğini ifade etti.

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