Salih Uçan'ın Euro 2020 üzüntüsü: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum

Salih Uçan, Euro 2020 kadrosuna çağrılmamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 öncesi Antalya'da düzenlenecek ilk etap kamp kadrosunda yer alacak 30 futbolcuyu açıkladı, tartışmalar da beraberinde geldi.

Futbolseverler, bazı futbolcuların kadroda olmamasından dolayı tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.

Adem Büyük, Muhammet Demir, Hakan Arslan ve Salih Uçan gibi oyuncular listenin ilk sırasında yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Salih Uçan da kadroda kendine yer bulamayınca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Salih Uçan ne dedi?

Karara saygı duyduğunu belirten Salih, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mesajlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum. Milli takım formasını giymek benim için her zaman büyük bir onur."

"Elbette teknik ekibin kararlarına saygı duyuyorum ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum."

"İki senedir iyi futbol sergilediğimi düşünüyorum. Yüzüme aldığım darbeyle ilgili durumu atlattım. Antrenmanlarıma kaldığım yerden devam ediyorum."

"Zoru severim, pes etmek yok, mücadeleye devam. Tüm teknik ekibe ve arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. #BizimÇocuklar."

Salih Uçan bu sezon ne yaptı?

Geçen sezonun başında Avrupa serüvenini noktalayıp Süper Lig'e dönen Salih Uçan, parlak bir performans sergileyememişti.

Alanyaspor ile 26 maça çıkıp 1 gol atabilen oyuncu, bu sezon ise kendini buldu.

Özellikle Tasos Bakasetas'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından hücumda daha fazla sorumluluk alan Salih, kariyerinin en çok gole katkıda bulunduğu sezonunu geçiriyor.

27 yaşındaki oyuncu, 35 lig maçında 2 gol attı ve takım arkadaşlarına altı asist yaptı.

Salih Uçan, Mayıs ayının başında oynanan Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbeyle elmacık kemiğini kırmış ve o günden sonra formasından uzak kalmıştı.

Kadroda kimler var?

Şenol Güneş, Salih Uçan'ın da görev yaptığı orta saha pozisyonunda şu isimlere yer verdi:

Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)