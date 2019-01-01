Salih Uçan: Bir baktık Aziz başkan Pereira'yı yolladı!

Alanyaspor'da top koşturan Salih Uçan, verdiği özel röportajda çarpıcı demeçler verdi

Süper Lig ekiplerinden 'un formasını terleten Salih Uçan, Avrupa kulüplerinde geçirdiği dönemlerle de tanınıyor.

'de Bucaspor ve , Avrupa'da , Sion ve gibi takımlarda mücadele eden 25 yaşındaki orta saha, Sporx'e verdiği röportajda ilgi çekici ifadeler kullandı.

"Alanyaspor farklı bir camia"

Alanyaspor'un bu sezon yakaladığı başarılı grafiğin kendisine sorulması üzerine takımının gösetrdiği performanstan duyduğu mutluluğu anlatan Salih Uçan şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sezona göre daha da kaliteli isimler geldi. Kimse 'Biz şampiyon oluruz' havasına girmiyor. Alanyaspor hem camiası, yönetimi olarak farklı bir kulüp ve bir bütünlüğe sahip. Ben de farklı takımların bünyesinde bulundum ve bunu görebiliyorum. Oyuncu grubunun bu kadar iyi anlaştığı bir ekip daha önce görmemiştim. Bütün bunlar bir arada olunca başarı da takip ediyor"

"Tesise en erken Totti gelirdi"

Roma günleri üzerine konuşan Salih Uçan, "Roma sana ne oğretti" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Roma'da egonuzu ortadan kaldırmayı öğreniyorsunuz. Totti'den örnek aldığım en önemli şey buydu. Aramız da iyidir, ne zaman mesaj atsam cevap verir. O bir efsane. Tesise en erken gelen Totti olurdu. Kahvaltısını eder, kahvesini içer ve antrenmanı beklerdi. Ekip içindeki arkadaşlık da çok iyiydi. O seviyeye gelen futbolcularda ego zaten olmuyor"

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"Bir baktık Pereira gitti"

Roma'dan Fenerbahçe'ye dönüş süreci üzerine ifadelerde bulunan Uçan, sarı lacivertli ekipte yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı:

"Fenerbahçe'nin belirlediği satın alma bedeli Roma'ya yüksek geldi. Opsiyon kullanılmayınca ben de döndüm geri. İyi de başladım, antrenmanlar, hazırlık maçları... Hocamız Vitor Pereira'ydı. İki maça çıktık, hoca da beni oynatıyor. Aaa bir baktık Aziz başkan, Pereira'yı yolladı. Yerine Advocaat geldi, bir maç oynadım sonra kulübeye... Adeta başa dönmüş gibi oldum"

Salih Uçan, bu sezon Alanyaspor formasıyla 7 Süper Lig karşılaşmasında görev aldı.