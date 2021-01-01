Salih Uçan: Alanyaspor'da bu sistemi oynamak riskliydi

Salih Uçan öğretmeni Çağdaş Atan ile riskli bir sistemle oynadıklarını ancak sonunda başarılı olduklarını söylüyor.

Alanyaspor'un orta sahası Salih Uçan, Çağdaş Atan'ın takıma kazandırdığı yeni sistemden memnun.

Sezon başında Alanyaspor'un başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım atan Çağdaş Atan, Akdeniz ekibini bu sene farklı bir noktaya taşıdı.

Sezon başında çıktıkları ilk 9 maçı kaybetmeyerek dikkatleri üzerine çeken Alanyaspor sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Bir süre ligde lider konumunda bulunan Çağdaş Atan'ın öğrencileri puan tablosunda dört büyüklerin ardında yerini alıyor.

Alanyasporlu Salih Uçan, Çağdaş Atan'ın her oyuncudan faydalanmaya çalıştığını söylüyor.

Salih Uçan ne dedi?

Teknik Direktörlük kariyerine iyi bir başlangıç yapan Çağdaş Atan'ın sistemini Fanatik'e konuşan Salih Uçan da beğeniyor.

"Çağdaş hoca çok iyi bir sistem getirdi. Takım arkadaşlarımızla birlikte bu sistemi oynamak riskliydi. Ligde nasıl olur diye düşünürken bir baktık bu oyundan vazgeçme şansımız yok. Çağdaş hoca iki-üç oyuncunun değil sistemde her oyuncunun değerinden bahsetti."

27 yaşındaki oyuncu zamanın hızlı geçtiği mesajını vererek takımda 'abi' konumunda olduğunu söylüyor.

"3-4 yıl öncesine kadar herkese abi derken, artık takım içinde abi denilen konuma geldik. Benden küçük genç arkadaşlar var takımda, "Abi Avrupa nasıl, Fenerbahçe nasıl, Roma nasıl?" sorularını alıyorum. Tecrübelerimi genç arkadaşlarımla paylaştığım döneme geldim."

"İtalya’da kontratım bittikten sonra Türkiye’ye dönmek gibi bir düşüncem yoktu. Yurt dışında oynamaya devam etmek istiyordum. Orada mutluydum. Fenerbahçe zamanlarında insanların akıllarında olumsuz şeyler kalmıştı."

"Sonrasında menajerim Ömer Koray Uzun’la bir karar aldık. Türkiye’ye dönerek kendimi kanıtlamam gerekiyordu. Maç oynamam gerekiyordu, sahada kalmam gerekiyordu."

"Bu dönemde Alanyaspor bir teklifte bulundu. Menajerimle birlikte Alanyaspor’un bu konuda gerçekten bize yardımcı olabileceğini düşündük. Ozan Tufan geldi buraya Fenerbahçe’ye geri döndü. Merih Demiral buraya geldi ve sonrasında iyi bir transfer yaptı. Wagner Love buradan Beşiktaş’a transfer oldu."

"Tüm bunlara baktığımız zaman buranın benim adıma olumlu bir kulüp olduğunu düşündük. O zaman böyle bir karar aldık. Şimdi geriye dönüp baktığımız zaman, doğru bir karar verdiğimizi gösteriyor. 1.5 yıldır da mutluyum. Bazen bir adım geri atmak, ileriki dönemlerde sizi 2-3 adım ileriye taşıyabiliyor."

"Birçok şeyi görerek öğrenen bir oyuncuyum. Roma’dayken Totti 20’li 30’lı yaşlarda olsa belki çok şey öğrenebilirdim. Ama ben Totti’nin 40’lı yaşlarını görebildim. Son emeklilik zamanını geçiriyordu. Ben daha çok Pjanic ve De Rossi’den bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum."

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Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılan Alanyaspor ligdeki yürüyüşünü sürdürüyor.

30. haftada ise iki Akdeniz temsilcisi karşı karşıya gelecek ve Alanyaspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

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