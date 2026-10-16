Arsenal, 2026-2027 sezonu için takımın resmi fotoğrafını yeniden çekmeye hazırlanıyor. Bunun nedeni, Fransız savunmacı William Saliba'nın fotoğraf çekimine katılmaması ve bu durumun büyük bir soru işareti fırtınası yaratarak Arsenal taraftarlarının savunmanın yıldızıyla birlikte fotoğrafın yeniden çekilmesi yönünde geniş çaplı taleplerde bulunmasıydı.

Premier Lig'de Nottingham Forest karşılaşması öncesinde, İspanyol teknik direktör Mikel Arteta bugün cuma günü düzenlediği maçın basın toplantısında tartışmaya son noktayı koydu ve sırt sakatlığının değerlendirilmesi için bir doktor randevusu bulunan Saliba'nın yokluğunun nedenlerini açıkladı.

25 yaşındaki savunmacı, geçen sezonun büyük bölümünde sırt ağrılarından muzdarip olmuş, ardından ülkesinin milli takımıyla Dünya Kupası'na katılımı sırasında sakatlığı şiddetlenmiş ve İspanya'ya karşı oynanan yarı final maçında sahayı terk etmek zorunda kalmıştı.

Arsenal yönetimi, oyuncuyla koordineli olarak cerrahi müdahale yerine bir rehabilitasyon programı uygulanmasını tercih etti; bu da onun fotoğraf çekimine katılamamasına yol açtı. Bu konuda Arteta, takımın Saliba'nın ön planda yer aldığı yeni bir fotoğrafının çekileceğini doğruladı. "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre Arteta şöyle konuştu: "Bu fotoğrafı daha önce üç kez çekmeye çalıştık ve farklı sebeplerden dolayı son anda iptal etmek zorunda kaldık. Ticari yükümlülüklerimiz vardı ve özellikle bu iş için gelen insanlar vardı, bu yüzden fotoğrafı tamamlamaya karar verdik. Ancak tüm aileyi bir arada toplayan başka bir fotoğraf çekeceğiz; herkesi en kısa zamanda bir araya getirip bunu duyurmayı umuyoruz."

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Saliba'nın yokluğuna verdiği tepki hakkında ise Arteta şunları ekledi: "Bu onun elinde değildi, ama Willy her zamanki gibi her şeyden memnun; burada ne kadar sevildiğini biliyor. Takım arkadaşlarından biraz takım içi şaka yedi, her şey son derece yolunda."

Fransız savunmacının iyileşme sürecine gelince, kulüp onu altı aydan fazla sahalardan uzak tutacak cerrahi müdahaleden kaçınmak adına, üç ila dört ay içinde dönmesine imkân veren rehabilitasyon seçeneğinde karar kıldı. Arteta, Saliba'nın yeni tetkikleri beklerken çim sahada antrenmanlara döndüğünü açıkladı ve şu yorumu yaptı: "Sanırım iyileşme sürecini takip etmek için önümüzdeki hafta bir MR tetkikimiz daha var. Şu ana kadar tüm göstergeler son derece olumlu; onu yakın zamanda geri kazanmak harika olacak."