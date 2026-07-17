Saliba'nın sakatlığının ciddiyeti kasıtlı olarak gizlendi: gerçekler şimdi aniden gün yüzüne çıkıyor

RMC Sport ve L'Équipe, Fransa'nın İspanya'ya karşı elenmesinden iki gün sonra, William Saliba'nın Dünya Kupası'nın büyük bir bölümünü sırt kırığıyla oynadığını ortaya çıkardı. Arsenal'in savunma oyuncusu, yarı final maçında sadece yarım saat sonra sahadan çıkmak zorunda kalmıştı, ancak aylardır ciddi bir sakatlıkla oynadığı ortaya çıktı.

İspanya maçı sırasında durum tamamen kötüye gitti. Saliba yere yığıldı ve Fransız teknik ekibine sırtının artık dayanamadığını söylediği bildirildi. Yarı finalin ardından yapılan tetkikler sonucunda, stoperin sırtında bir kırık olduğu ortaya çıktı.

Fransız basınına göre Saliba, bu sakatlığı Dünya Kupası öncesinde Arsenal’in bir Premier Lig maçında geçirmişti. Teşhise rağmen şampiyonluk yarışı, Şampiyonlar Ligi mücadelesi ve Dünya Kupası nedeniyle oynamaya devam etmeye karar verdi. Turnuva süresince düzenli olarak özel antrenmanlar yaptı ve forma giyebilmek için her gün tedavi gördü.

Sakatlığın ciddiyeti, Dünya Kupası süresince kasıtlı olarak gizli tutuldu. Bu sayede milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, turnuvanın neredeyse tamamında as savunma liderini kadrosunda tutabildi. Ancak İspanya ile oynanan yarı final maçında ağrının dayanılmaz hale geldiği ortaya çıktı.

Şimdi asıl soru, Saliba’nın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı. L'Équipe ve diğer Fransız medya kaynaklarına göre ameliyat da seçenekler arasında yer alıyor. Bu durumda savunma oyuncusu aylarca sahalardan uzak kalabilir. İlk tahminlere göre dört ila beş ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor; bu da Arsenal’in sezonun ilk yarısının önemli bir bölümünü kaçırabileceği anlamına geliyor.

Bu durum, Fransa’da 2018 Dünya Kupası’nda da fiziksel sorunlara rağmen oynamaya devam ederek dünya şampiyonu olan Samuel Umtiti’yi hatırlatıyor. Umtiti’nin kariyeri o günden sonra bir daha eski seviyesine ulaşamadı. Fransız medya ise Saliba’nın aynı riskleri almasının akıllıca olup olmadığını sorguluyor.

Arsenal için bu haber büyük bir hayal kırıklığına dönüşme tehlikesi taşıyor. Saliba, geçen sezon Londra kulübünün en önemli dayanaklarından biriydi ve neredeyse elli resmi maçta forma giydi.