Salgın sonrası Bundesliga: İkili mücadeleler, fauller, gol beklentileri...

OPTA verileriyle Bundesliga'daki 26. hafta maçlarının verileriyle ilk 25 haftanın ortalamalarını kıyaslıyoruz...

OPTA ANALİZ

'da heyecan 2 aylık aradan sonra geçtiğimiz hafta seyircisiz oynanan maçlarla tekrar başlamıştı.

Peki salgın nedeniyle lige verilen ara takımların saha içindeki mücadele ve hücum güçlerini nasıl etkiledi?

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İkili mücadelelerde düşüş

OPTA verilerine göre Bundesliga'da ilk 25 haftada oynanan karşılaşmalarda maç başına ortalama 111,4 ikili mücadeleye girilirken, 26 haftada oynanan müsabakalarda bu ortalama 104,9'a geriledi.

İkili mücadele ortalamalarındaki bu düşüş, faul sayılarına ise yansımadı. Sezonun ilk 25 haftalık bölümünde maç başına ortalama 12 faul yapılırken, geçtiğimiz hafta bu ortalama 12,7'ye yükseldi.

Bu istatistiklerde takımların ilk 25 haftalık toplam ortalamaları ile 26. hafta karşılaşmaları arasındaki kıyaslama ise şöyle:

TAKIM İKİLİ MÜCADELE (% Fark) FAUL (% FARK) 15,5 11,1 B.Dortmund 5,9 1,8 B.M'Gladbach -12,6 -20,6 -11,5 0,7 B.Leverkusen 0,2 23,7 -13,1 -23,2 -10,4 -16,3 -12,6 -30,1 1,8 -18,2 Köln 3,8 44,9 -1,8 30,0 Union Berlin -6,6 -16,5 E.Frankfurt -12,0 59,9 5,6 -29,6 7,2 10,3 F.Düsseldorf -25,0 21,4 0,3 18,8 Paderborn -32,7 26,6

Rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi

Geçtiğimiz hafta takımların rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamaları da ilk 25 haftalık toplam oranlarına göre düşüş gösterdi.

İlk 25 hafta sonunda Bundesliga'da takımların maç başına rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamaları 22,5 iken, geçen hafta bu ortalama 19,9'a geriledi.

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xG (Gol Beklentisi) ortalamalarında ise bir değişiklik olmadı. İlk 25 haftalık bölümde maç başına ortalama gol beklentisi 1,6 iken, geçen hafta oynanan maçlarda da bu ortalama 1,6'da kaldı.

Bu istatistiklerde takımların ilk 25 haftalık toplam ortalamaları ile 26. hafta karşılaşmaları arasındaki kıyaslama ise şöyle: