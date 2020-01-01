Salgın, futbolda dinamikleri nasıl değiştirecek? Abdullah Avcı yanıtlıyor...

Abdullah Avcı, Caner Erol ve Özerk Tufan'ın katılacağı, Rezzan Yetiş'in moderatörlüğündeki webinarda salgının futbol dinamiklerine etkisi konuşulacak.

Küresel bir salgın dünya futbolunu da sportif, sosyal ve finansal olarak ciddi anlamda etkisi altına aldı.

FIFA ve UEFA'nın alacağı kararlar ışığında, uzun vadede futbol endüstrisindeki kaçınılmaz değişiklikler neler olacak?

Avrupa kulüpleri bu kriz ile mücadele etmek için nasıl yöntemler izliyor?

Daha fazla takım

Türk futbolunda var olan sorunların derinleşeceği salgın sonrası dönemde, ülke futbolunu ayağa kaldırabilecek müdahaleler hangi alanda ve ne şekilde yapılmalı?

Oyunun baş aktörü futbolcuların performansı ve takımların oyun felsefesi bu süreçten nasıl etkilenecek?

Rezzan Yetiş ’in moderatörlüğünü yapacağı oturumda Abdullah Avcı ’ya, maç ve performans analisti Caner Erol ile fiziksel performans antrenörü Özerk Tufan eşlik edecek.

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Etkinliğe nasıl katılırım?

Etkinlik İstanbul Bilgi Üniversitesi webinar yazılımı üzerinden yapılacaktır. Katılım ücretsizdir.

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